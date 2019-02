Zéro déchet: 15 épluchures et leurs vertus insoupçonnées

Des fibres, des vitamines, de la sérotonine, des antioxydants se trouvent en grande concentration dans ces parties de fruits et de légumes que l'on consomme peu, voire jamais. Et quand on sait que 50% des denrées alimentaires dans le monde terminent à la poubelle chaque jour alors que la moitié de la population mondiale meurt de faim, il est temps de penser à ne plus jeter les yeux fermés.

Voici 15 façons surprenantes de donner une seconde vie à ces reliquats végétaux en cuisine, dans la maison et le jardin et même pour se faire une beauté ou soulager les bobos. Ces astuces 100% anti-gaspi sont extraites de l'ouvrage " Les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire ", de Marie Cochard (éditions Eyrolles).

Remarque importante : L'auteure de l'ouvrage met en garde de toujours veiller à ce que les épluchures utilisées soient 100% bios, non traitées, et donc totalement exempts de produits chimiques et pesticides, surtout lors de leur utilisation sur la peau ou en tisane. L'auteure conseille aussi de soigneusement laver les fruits et légumes à l'eau claire avant de les éplucher. En les trempant un petit quart d'heure dans un fond d'eau agrémenté de quelques cuillers à soupe de bicarbonate de soude, la plupart des salissures seront éliminées.