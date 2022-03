On y apprend à écrire, à gérer une équipe, à photographier ou à jouer la comédie. Venues des States, les masterclass ont séduit nos latitudes durant la pandémie grâce à des célébrités qui ont adhéré à l'idée. On en a expérimenté quatre, et on vous raconte ça.

Pour attirer les foules, il faut des stars. Et à ce jeu-là, le site américain masterclass.com, lancé en 2015, a placé la barre très haut: on peut y suivre les leçons d'écriture de Dan Brown, les cours de cuisine de Yotam Ottolenghi, les classes de Julia Roberts, les conseils musicaux d'Alicia Keys ou de Metallica, voire les instructions de Bill ou Hillary Clinton pour gravir les échelons de la gloire politique. Des formations en ligne dont les Yankees raffolent, et pour cause: ils accèdent à ce menu aussi prestigieux que copieux contre un abonnement de 16 euros par mois. Et même quand ils pensent en avoir fait le tour, en fouillant bien le site, ils tombent sur des masterclass arborant des noms moins glamour mais dispensés par des êtres brillants, à l'instar du P.-D.G. de Disney.

...

Pour attirer les foules, il faut des stars. Et à ce jeu-là, le site américain masterclass.com, lancé en 2015, a placé la barre très haut: on peut y suivre les leçons d'écriture de Dan Brown, les cours de cuisine de Yotam Ottolenghi, les classes de Julia Roberts, les conseils musicaux d'Alicia Keys ou de Metallica, voire les instructions de Bill ou Hillary Clinton pour gravir les échelons de la gloire politique. Des formations en ligne dont les Yankees raffolent, et pour cause: ils accèdent à ce menu aussi prestigieux que copieux contre un abonnement de 16 euros par mois. Et même quand ils pensent en avoir fait le tour, en fouillant bien le site, ils tombent sur des masterclass arborant des noms moins glamour mais dispensés par des êtres brillants, à l'instar du P.-D.G. de Disney. Des parcours vivifiants ou des leçons passionnantes: chacun trouve son compte dans ces cursus prenant la forme de vidéos ou de podcasts. Si ça cartonne, c'est parce que tout est accessible depuis chez soi. Autant dire que la pandémie n'a fait qu'accroître la renommée de cette nouvelle façon d'apprendre. La plate-forme The Artist Academy, créée par trois Françaises, il y a quatre ans, ne s'en cache pas: "Oui, on s'est inspirées du succès du site américain, qui a été pour nous un véritable coup de coeur quand on a voulu lancer notre marque, explique Marjorie Leblanc, cofondatrice du site. Mais le Covid a été un accélérateur inouï. C'est une période durant laquelle les gens ont renoué avec une notion essentielle: le temps. Ils se sont dit que c'était le moment de concrétiser enfin leurs passions et de se laisser accompagner par des gens qui ont réalisé leurs rêves." A qui donc s'adressent ces autoformations permettant de se plonger dans les secrets de Cyril Lignac, de Chantal Thomass ou Karim Benzema? A celles et ceux qui souhaitent approfondir une matière avec l'ambition - enfouie ou avouée - de s'approcher un peu plus de la perfection. Mais aussi aux esprits curieux éprouvant l'envie de découvrir un univers qui n'est pas le leur, ou qui n'ont jamais osé s'y aventurer en raison d'une méconnaissance intimidante. "Honnêtement, il n'y a aucun niveau requis. Un amateur va se laisser inspirer par telle carrière, trouver des outils pour débuter un projet, développer sa confiance en soi, etc. Un pro piochera méthodes ou astuces pour peaufiner son apprentissage et aller plus loin. On en sort grandi, c'est une garantie." Les domaines les plus plébiscités: l'écriture, la photographie et le jeu d'acteur. Quant au catalogue, il est régulièrement mis à jour, notamment par des stars qui, parfois, manifestent elles-mêmes leur faim de partage. "La première célébrité que nous avons recrutée, c'est Eric-Emmanuel Schmitt, que nous avons contacté sur LinkedIn et qui a dit oui tout de suite, se souvient-on chez The Artist Academy. Rien d'étonnant: c'est quelqu'un qui est dans la générosité et la transmission. Nous cherchons ces profils précieux, avec lesquels nous travaillons main dans la main pour élaborer un projet pertinent et pédagogique." En cette ère de coaching intensif et de sublimation de soi, la masterclass a évidemment des cartes de luxe à jouer. Une pensée suffit pour s'en convaincre: en d'autres temps, certains auraient donné beaucoup pour apprendre de William Shakespeare ou de Coco Chanel. On ne sera pas trop surpris d'un jour assister à des cours en hologrammes des génies défunts, mais d'ici là, place au test - et au verdict - en compagnie de trois mentors bien vivants. La plate-forme. Mentor Show, soit une bonne trentaine de masterclass triées sur le volet. Quelques exemples en vrac: l'art de la résilience avec l'essayiste Boris Cyrulnik, la musique électronique avec le DJ français Kungs, l'écriture avec l'auteur de thrillers Franck Thilliez, la magie avec Boris Wild ou la méditation avec le psychologue Christophe André. On trouve aussi du sport, comme de la boxe (Edouard Bernadou), du football (Karim Benzema) ou de la remise en forme (Tibo Inshape). Et puis des enseignements plus pointus qui s'intéressent aux neurosciences, à la parentalité positive ou à l'entrepreneuriat. La masterclass choisie. Elle s'intitule précisément "Des recettes de restaurant à la maison" et elle est donnée par la multi-étoilée Hélène Darroze, cheffe originaire des Landes qui gère aujourd'hui trois adresses: Marsan (à Paris), Joia (toujours à Paris) et The Connaught (à Londres). La star de l'émission Top Chef promet ici de nous livrer toutes les clés pour façonner un menu gastronomique 5 services à domicile. A priori, on signe! Notre test. L'enthousiasme est à son comble quand on commence à écouter (religieusement) les règles d'or de la cheffe qui, dans la première vidéo, rappelle qu'il faut bien choisir ses produits, toujours rester à l'écoute de ses émotions et être créatif. Puis, elle rentre très vite dans le vif du sujet, avec des suggestions de "tastous" (des sortes de bouchées apéritives) et d'entrées accessibles, à l'instar d'un velouté de petits pois à la menthe que nous réalisons avec habileté et panache. Les conseils sont clairs, et Hélène Darroze maîtrise clairement l'art du partage. Ce n'est d'ailleurs pas du tout de sa faute si les choses se compliquent ensuite légèrement. Non, c'est de notre faute à nous, qui avons sans doute été très optimistes en se disant que la haute gastronomie était à notre portée. Que ce soit pour les noix de Saint-Jacques, la daurade à l'espagnole ou l'épaule d'agneau cuisson longue, il faut bien admettre que nous rencontrons deux adversaires de taille: l'exigence et la patience. Deux impératifs, donc, pour se lancer dans l'aventure: connaître (ou chercher) des fournisseurs de produits rares et raffinés, mais aussi avoir beaucoup de temps devant soi, car les préparations sont pleines de petites choses faussement anodines à élaborer. Bien sûr, posséder des bonnes notions de cuisine est également essentiel: nous sommes ici face à une professeure qui fait preuve d'une pédagogie exemplaire mais qui fait confiance aux acquis de ses élèves. Reste qu'en s'accrochant, la promesse de la cheffe est tenue: "Je vais vous apprendre à donner du bonheur", confie-t-elle en préambule. De fait, quand on arrive au bout d'un plat, le résultat est à la hauteur de la fierté ressentie. Et l'air de rien, on a alors appris plein de nouvelles techniques ou de mélanges de saveurs... dont on ne se passera plus. Rapport qualité-prix. Hélène Darroze confie chaque fois plusieurs amuse-bouche, entrées, plats et desserts. Un assortiment varié, pour des heures de création en perspective. Atout non négligeable: dès l'acquisition de la masterclass, on reçoit un PDF détaillant l'entièreté des recettes. Le tarif - 97 euros, mais qui donne accès à l'intégralité des masterclass de la plate-forme pendant un an - est donc alléchant. Et puis, dans le fond, épater ses amis à table, est-ce que ça a vraiment un prix? mentorshow.com La plate-forme. Première du genre en France, The Artist Academy a été fondée en 2018 par Evelyne Platnic Cohen, Marjorie Leblanc-Charpentier et Sophie de Parseval. "On a toutes et tous quelque chose en nous de créatif, des envies d'art, un besoin fondamental de s'évader pour se reconnecter à soi-même", écrit en choeur ce trio qui évoque aussi le "lâcher prise", la "soif d'apprendre et de reprendre le pouvoir de s'épanouir". Comment? Via un ensemble de cours en vidéo d'artistes stars en leur domaine: Aurélie Dupont pour la danse (testée aussi, enrichissante à souhait), Michèle Laroque pour le théâtre ou Bernard Werber pour l'écriture. Des célébrités qui délivrent leurs secrets et racontent ce qui anime leur art, dans une série de leçons en format court (de 10 à 30 minutes). Le tout ponctué d'exercices et agrémenté d'un lien vers une communauté virtuelle où les membres peuvent poster leurs résultats, partager leurs avis ou s'échanger des conseils. La masterclass choisie. La photographie. En réalité, un mix entre les masterclass de Yann Arthus-Bertrand, de Reza Deghati et du studio Harcourt (disponibles séparément, donc), qui s'adressent à tous les passionnés d'images. La promesse? Apprendre de ces trois grands noms leurs "techniques de photographie". Notre test. Quand on est passionné de photo, on n'est pas nécessairement un technicien chevronné, surtout dans l'utilisation de son appareil. On rêvait donc d'en apprendre un peu plus, même s'il est davantage question d'affûter son oeil. Au fil des leçons, on s'immerge dans l'univers, la tête et la démarche artistique de trois personnalités très différentes mais complémentaires. Environnement naturel pour Arthus-Bertrand, architecture humaine pour Reza, art du portrait pour le studio Harcourt. On parcourt avec eux les images qui les ont marqués, photos et peintures de grands maîtres, les dessous de la construction graphique d'une image, l'importance de trouver sa propre identité visuelle, le besoin - essentiel - de se tromper... et, surtout, la patience. Bref, une philosophie de vie au service de l'image. Pour joindre la théorie à la promenade, on s'est rendue dans un endroit à la lumière (que l'on pensait) parfaite. Après deux jours de masterclass intensive et une journée de prise de vue, on savait que chaque vidéo suggérait au moins trois heures de réflexion et de déambulations, sans appareil à la main, en quête des meilleurs points de vue et en attente des heures de luminosité idéale... Car Yann Arthus-Bertrand est formel: entre 10 et 16 heures, impossible de bien travailler, tant la lumière écrase tout. Pas de cliché incroyable au bout du compte, dès lors, mais un pari réussi pour cette masterclass: nous inviter à poser un autre regard sur le monde, et avoir envie de le partager. Rapport qualité-prix. Le package "illimité" à 97 euros permet de picorer dans plein d'autres domaines, avec des vidéos qui offrent toutes une grande fluidité de propos. La connaissance technique de la discipline choisie nous semble néanmoins un prérequis plus que confortable. Les cours sont disponibles 24h/24. On est moins convaincue par l'aspect "communauté" (les commentaires sous les leçons et Facebook), pas vraiment utiles. the-artist-academy.frLa plate-forme. Majelan, initiée par un duo d'entrepreneurs français: Mathieu Gallet, ancien Président de Radio France et de l'INA, et Arthur Perticoz, cofondateur de Wynd. Depuis juin 2020, le site se focalise à la fois sur les masterclass, les podcasts de développement personnel ou même les livres audio. Dans sa vaste gamme, on trouve des personnalités du petit écran (Stéphane Bern, Thierry Ardisson), des artistes comme la chanteuse Yseult ou la danseuse Marie-Claude Pietragalla, mais aussi la cheffe Anne-Sophie Pic ou le regretté Karl Lagerfeld. La masterclass choisie. Celle d'Isabel Marant et Olivier Rousteing, icônes de la mode qui évoquent leur manière de créer et les exigences du métier. La promesse: six épisodes pour aider les créateurs à trouver l'inspiration, préserver leur mental, tenir le rythme ou accepter, par exemple, le "baby blues" de fin de défilés. On s'adresse ici aux passionnés de couture et aux designers en devenir. En tout, la formation dure 1h50, présentée sous forme de capsules audio à écouter... en s'habillant le matin?Notre test. Le podcast, réalisé lors du Vogue Fashion Festival de 2016, aurait peut-être mérité une petite mise à jour. Même si le travail, les conseils et les confidences des deux designers ont une dimension intemporelle, la mode change chaque saison et l'on a parfois la sensation d'écouter une "archive". La qualité sonore, elle, est un brin décevante et ne facilite pas toujours l'immersion. Pour le reste, nos voeux sont exaucés: on se plonge avec attention dans les coulisses des défilés, en écoutant religieusement le ressenti des créateurs. On se retrouve témoin d'une conversation entre deux amis, voire trois avec le journaliste Loïc Prigent qui mène parfaitement la discussion. Les passages qu'on a particulièrement appréciés: les collaborations avec H&M, la nouvelle génération qui applaudit avec le téléphone en main, la manière de s'exposer sur les réseaux sociaux et la volonté des créateurs de collaborer avec des apprentis juniors, ou encore leurs positions et leur évolution dans des maisons mythiques de la mode. Une écoute finalement très agréable, puisqu'on ne sent pas le temps passer. Belle façon de s'immerger dans un milieu habité par des stéréotypes qui ont souvent la peau dure... Rapport qualité-prix. L'accès illimité à la cinquantaine de masterclass de la plate-forme, sans publicités, nécessite un abonnement à 49,99 euros par an. Cela donne également accès aux livres (notamment pour les enfants) et documentaires audio, mais aussi à des séances de méditation dédiées à la fois aux humains et aux... animaux de compagnie. Promis, la prochaine fois, on teste la pleine conscience avec les chats qui se promènent devant notre rédaction. majelan.comLa plate-forme. "Ils ont changé le monde. Maintenant, c'est toi qu'ils vont changer." Le slogan de l'entreprise américaine MasterClass, fondée en 2015 par David Rogier, alors étudiant à Stanford, est imparable. La star du tennis Serena Williams et l'acteur Dustin Hoffman ont signé dès le début du projet. Au fil des ans, ils ont été rejoints par des pointures nommées Frank Gehry, Christina Aguilera ou Gordon Ramsay. La masterclass choisie. Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue et directrice artistique de Condé Nast, enlève ses lunettes de soleil le temps d'une série de douze leçons - d'une quinzaine de minutes chacune - sur le leadership et la créativité. Ou comment devenir un "patron" dans le monde de la mode et des médias.Notre test.Les conseils prodigués sont parfois évidents : il faut être direct et honnête, garder le rythme, rester fidèle à son point de vue. Mais tout n'est pas crédible, notamment quand la star insiste sur l'importance d'une équipe diversifiée, alors que pendant des années, elle a elle-même dirigé une rédaction majoritairement "blanche et mince". Ce n'est que lorsqu'elle parle de ses expériences plus personnelles, bonnes et mauvaises, au sein du magazine qu'elle dirige depuis plus de 30 ans, que sa vision, son dynamisme et sa force font impression. On a beaucoup apprécié l'épisode dans lequel elle révèle le processus d'élaboration de ses couvertures, les controverses traversées ou la nécessité de faire des erreurs... voire de prendre des risques. Si mettre Naomi Campbell en couverture est une évidence aujourd'hui, ça ne l'était pas à la fin des années 80.Rapport qualité-prix. L'abonnement de base à MasterClass coûte 192 euros l'année. Cela permet de regarder toutes les leçons sur un seul appareil, sans les télécharger. En ne prenant qu'un seul domaine, c'est plus cher. Mais en résumé, si vous souhaitez à la fois apprendre à cuisiner avec le chef Massimo Bottura et jouer de la batterie avec Ringo Starr, vous en aurez clairement pour vos euros.masterclass.com