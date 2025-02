3 collaborations ultra mode qu’on rêve de s’offrir cette saison

C’est bien connu: seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin, et le monde de la mode le démontre avec des collaborations inspirées, qui contribuent à asseoir un peu plus encore la réputation des marques qui y prennent part.

Entre dessous désirables, sandales sexy et rencontre inspirée entre la littérature et le vêtement, les collaborations mode ne manquent pas d’imagination cette saison.

La preuve par trois.

1. Prada x Ten Protagonists

Pour le lancement de sa collection printemps-été 2025, Prada a choisi de s’associer non pas avec un autre acteur du secteur, mais plutôt avec une figure de la littérature. Ainsi l’autrice acclamée Ottessa Moshfegh, à qui on doit notamment Lapvona et Mon année de repos et de détente, a rédigé dix portraits pour accompagner chacun des personnages féminins incarnés par Carey Mulligan et photographiés par Steven Meisel. Comme un précieux rappel que la mode, loin d’être futile, est une discipline cérébrale aussi.

prada.com

2. Petit Bateau x Miu Miu

Un parfum délicieusement nostalgique souffle sur la collaboration entre Miu Miu et Petit Bateau, dont la campagne aux images joliment rétro capture l’essence. Soit une collection «à la fois évocatrice du passé et tournée vers l’avenir», pensée comme «une célébration de la jeunesse à tous les âges». A quoi ça sert d’avoir des vêtements si on ne peut pas plaire dedans?

Dès 270 euros, miumiu.com

3. Scholl x N21

On ne présente plus Scholl, spécialiste des chaussures qui ne sacrifient pas le confort sur l’autel de l’esthétique, à moins que ce ne soit l’inverse? Toujours est-il qu’après une série de collaborations ultrapointues, le leader américain de l’orthopédique chic poursuit sur sa lancée en donnant carte blanche à N21, la marque modeuse à souhait d’Alessandro Dell’Acqua. Le résultat? La fusion éminemment désirable du sabot Pescura et du talon Gringo, à peine dévoilée et déjà collector.

Dès 295 euros, disponible à partir de la mi-mars, scholl-shoes.com