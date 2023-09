9 tendances Homme automne-hiver décryptées par notre journaliste mode

Les vêtements? Ils vont et viennent, au rythme des modes. Cette saison, c’est au tour du minimalisme et du grunge de remonter sur scène. Notre journaliste mode Homme Jesse Brouns décrypte le vestiaire de cet hiver, qui s’annonce plus sobre. Mais le grunge aussi gagne du terrain.

Apparu au début des années 90, ce dernier se voulait alors une déclinaison du punk, mais avec des tenues un peu plus chaudes, le mouvement étant né dans le nord-ouest du Pacifique, où les hivers sont plus froids qu’à Londres. Désormais le courant punk a un demi-siècle au compteur. Johnny Rotten, toujours vivant, et Sid Vicious, mort depuis longtemps, sont considérés comme de véritables dinosaures.

(L’éternel?) Retour du grunge

Le grunge paraît, lui, un peu moins lointain, si bien que les jeunes d’aujourd’hui peuvent plus facilement se l’approprier. Cet été, Saint Laurent a mis en vente une sélection de tee-shirts d’occasion de Nirvana dans son concept store parisien, Saint Laurent Rive Droite. C’était la première fois que la marque de luxe se lançait dans le vintage. Avec panache, les prix allant de 750 euros à… 3 550 euros pour une pièce! Et pourtant, le côté aléatoire du grunge a cela de séduisant: il suffit de mixer quelques vêtements qui ne vont pas ensemble et le tour est joué. Pas besoin d’un achat hors de prix pour ça!

Sobriété de mise

L’autre tendance de l’automne peut également se passer de vêtements chics et chers: des looks sobres, un peu plus discrets, moins criards ou rose bubble gum que les saisons précédentes. Miuccia Prada et Raf Simons ont ainsi qualifié leur collection pour Prada de «réductionnisme». Un tee-shirt ou un pull uni, un simple jeans large, un trench beige dans le style de Burberry, comme en propose Gucci cette saison… Il y a peu, nous avons chiné un Burberry authentique, d’occasion, pour 6 euros. Le logo était accidentellement caché derrière une doublure déboutonnable. Notre nouvelle veste a du caractère. Il lui manque un bouton, elle a quelques taches de rouille. Mais cela lui permet de s’inscrire dans la tendance grunge aussi. D’une pierre deux coups!

1. Grungecore

Jeans déchirés, flanelle rêche, cardigans surdimensionnés, imprimés camouflage, pulls en filet de pêche, rayures et carreaux. Le grunge fait son retour comme si Kurt Cobain était toujours parmi nous.

2. Vastes vestes

On ne cesse de le répéter: investissez dans un manteau pour l’hiver. Cette saison, il pend carrément jusqu’aux chevilles. Le nec plus ultra étant de ne rien porter en dessous: glamour garanti, et grippe aussi.

3. Pot de cols

Le style se niche dans les détails, et cette saison, il semble que ce soit dans le col. Notamment chez Prada qui l’envisage carrément sans la chemise qui va avec! Ou chez Walter Van Beirendonck qui le décline en version XXL et jaune, pour se cacher dedans si nécessaire.

4. Idées noires

L’arc-en-ciel des derniers mois déserte le vestiaire masculin. Place à la discrétion avec un noir gothique et strict qui, avouons-le, n’a jamais vraiment disparu.

5. Costumes de scène

Un costume classique peut paraître démodé, mais offre toujours une allure plutôt originale, voire sexy. Et cette saison, les modèles vont dans toutes les directions: du plus tradi pour les marques établies au plus glauque avec celui du Français Louis-Gabriel Nouchi qui s’est inspiré du roman et film American Psycho.

6. Campus paradis

Ces messieurs arborent le look Ivy, du nom de cette ligue qui regroupe huit universités privées et prestigieuses de la côte Est des Etats-Unis, dans les années 60. Un style qui a déjà inspiré Ralph Lauren, mais qu’on retrouve plus largement cet hiver, dans une déclinaison moins preppy, un peu plus sauvage.

7. Bleu au cœur

S’il ne fallait retenir qu’une teinte pour la saison (hormis le noir, qui n’est pas vraiment une couleur), ce serait le bleu clair, sans oublier quelques touches de violet.

8. L’ère bomber

Il y a quelques années, Raf Simons intégrait le bomber à son vocabulaire stylistique. Mais si le créateur a quitté sa propre marque, il reste fasciné, chez Prada, par la veste en Nylon à plumes, portée par les soldats US depuis 1917. Notre coup de cœur va toutefois au modèle jaune pastel, en cuir souple et à large col, chez Ami Paris.

9. Au féminin

Conservateur, cet automne? Pas forcément. Nous avons vu défiler sur les podiums des épaules nues, des corsets, des jupes, des robes, des crop tops, des bretelles de Bikini et de la lingerie – et pas seulement sur des mannequins masculins filiformes de 17 ans!

