A la loupe : pourquoi la balaclava fait tant parler d’elle ?

Des rappeurs aux influenceurs de la mode, la balaclava est de retour. D’où vient cet accessoire chaleureux ? Et pourquoi les discussions sur TikTok portent-elles sur ce sujet ?

Depuis plusieurs années, la balaclava- et non le baklava, le dessert sucré du Moyen-Orient – est mentionnée dans les listes des nouvelles tendances de la mode. Pourtant, il a fallu du temps pour que l’accessoire devienne vraiment populaire. En 2018, la cagoule a déjà fait son apparition dans les collections d’automne de Calvin Klein (Raf Simons) et Vetements (Demna Gvasalia).

Loewe Menswear Fall/Winter 2022-2023 Loewe Menswear Fall/Winter 2022-2023 Calvin Klein Fall Winter 2018-19 Calvin Klein Fall Winter 2018-19 Vetements Autumn:Winter 2018 Vetements Autumn:Winter 2018 ROBYN LYNCH 2022 ROBYN LYNCH 2022 Gucci Fall/Winter 2022/23 Dolce&Gabbana Fall/Winter 2022/2023 Givenchy Womenswear Fall/Winter 2022-2023 Givenchy Womenswear Fall/Winter 2022-2023 Thom Browne Fall 2022 Y/Project Menswear Fall/Winter 2022-2023 Paul Smith Ready to Wear Fall/Winter 2022-2023

D’autres marques et célébrités ont suivi le mouvement et, cette année, l’accessoire était incontournable sur les podiums. De Gucci à Loewe (JW Anderson), les grandes maisons de couture ont toutes envoyé leur version du couvre-chef au monde entier. Après cela, il n’a pas fallu attendre longtemps pour obtenir des copies des chaînes de fast fashion.

Balaclava, pas cagoule

Certains d’entre nous se souviennent probablement de la cagoule de leur enfance. Un bonnet de laine qui démange, qui couvre la tête et une partie du visage et qui tient les oreilles des enfants au chaud.

L’origine du nom du chapeau est un peu moins mignonne : balaclava fait référence à la guerre de Crimée, plus précisément à la bataille de Balaclava en 1854. Les troupes britanniques n’étaient pas suffisamment préparées aux conditions climatiques froides, ce qui n’a évidemment pas joué en leur faveur.

Finalement, les femmes britanniques ont tricoté un bonnet de laine à placer sous leur casque, qui a été nommé d’après le site de la bataille fatidique. Dans les pays d’Europe de l’Est, les gens portent ce type de couvre-chef chaud depuis des années, lorsque les températures hivernales descendent bien en dessous de zéro.

Cette même guerre, d’ailleurs, nous a donné un autre vêtement chaud : les troupes britanniques portaient des gilets en laine, baptisés « cardigans » en hommage à James Brudenell, lieutenant général de l’Empire britannique et seigneur de Cardigan.

Un accessoire controversé

Les canaux de médias sociaux Instagram et TikTok, quant à eux, sont inondés par la tendance. Des vidéos de bricolage montrant comment transformer une écharpe en cagoule aux versions auto-crochetées, en passant par des conseils de style et des informations historiques sur ce couvre-chef, il y en a pour tous les goûts. Pourtant, tout le monde n’est pas aussi enthousiaste face à la (ré)émergence de cette tendance. Pourquoi ça ?

‘Gorgeous gorgeous girls wear balaclava’s, gorgeous gorgeous girls avoid the drama’ peut-on lire sur TikTok dans l’un des sons les plus viraux du moment. Bien que cette affirmation ne soit pas tout à fait exacte, car la cagoule est très controversée et suscite de nombreuses réactions de la part des femmes musulmanes. En effet, ils soulignent qu’il y a deux poids, deux mesures. Alors que les non-musulmans qui portent une cagoule sont étiquetés comme étant à la mode, les musulmans sont condamnés lorsqu’ils portent un hijab. Tous deux couvrent les cheveux et, parfois, une partie du visage de la personne qui les porte.

D’autres femmes musulmanes, en revanche, en sont partisanes : non seulement elles trouvent les cagoules belles, mais elles estiment qu’elles permettent de se débarrasser des stigmates qui entourent le foulard. C’est ce que pense, entre autres, la tik-tokker beauté Sagal Jamal, qui s’extasie sur la tendance sur son TikTok. Parmi les commentaires, on trouve beaucoup de femmes musulmanes positives, qui admettent être elles-mêmes convaincues.

Balaclava – streetstyle beeld tijdens Berlin Fashion Week & Other Stories balaclava – streetstyle beeld tijdens Berlin Fashion Week Balaclava – Sue Giers draagt een SoSue balaclava tijdens Paris Fashion Week Streetstyle beeld tijdens Paris Fashion Week streetstyle beeld tijdens Paris Fashion Week Acteur Tyroe Muhafidin draagt een balaclava tijdens de wereldpremière van « The Lord Of The Rings: The Rings Of Power » in Londen

Sur les plateformes de médias sociaux, les gens soulignent le privilège de ceux qui peuvent porter un accessoire couvrant le visage sans craindre d’être arrêtés par la police ou les agents de sécurité des aéroports. En d’autres termes, certaines personnes à la peau foncée n’osent pas porter une cagoule de peur de devenir la cible d’attaques ou d’arrestations racistes.

Rappeurs masqués

Ce qui rend également cette tendance discutable, selon les critiques, c’est son association avec des militants et des gangs pro-russes. La cagoule, par exemple, est volontiers portée par les rappeurs drill : un sous-genre souvent violent de la scène hip-hop, qui a également gagné en popularité dans notre pays au cours de l’année écoulée. La « Bally », la « cagoule ninja » ou la « cagoule masque de ski », il existe des dizaines de types de cagoules qui appartiennent à la sous-culture.

View this post on Instagram A post shared by Balaclava Label 🌍 (@balaclavalabel)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Les Drillrappers portent les masques en partie pour se distinguer du reste de la scène hip-hop, mais aussi pour appartenir au groupe, protéger leur identité et profiter de l’anonymat que l’on ne peut avoir sans sa cagoule. Vous pouvez parfaitement distinguer votre « vie de gang » de votre vie privée. Vos amis et votre famille n’ont pas à le savoir, la police et la justice ne peuvent pas vous identifier immédiatement, et vous n’avez donc pas à répondre de quoi que ce soit. Pratique, non ?

Phénomène de société ?

La cagoule rassemble beaucoup de choses. D’une part, certains pionniers de la mode, dont Raf Simons, ont déjà annoncé la tendance. D’autre part, l’esprit du temps s’y prête également. Pendant la pandémie de corona, nous nous sommes habitués à l’image des visages à moitié couverts. Et nous voyons davantage d’images de soldats portant des cagoules dans des environnements froids en raison de la guerre en Ukraine. Sans oublier que le froid extrême dans divers endroits nous pousse à rechercher des accessoires chauds. Aux États-Unis, les températures sont descendues en dessous de moins 40 degrés et il a fait assez froid début décembre ici aussi. Un couvre-chef qui garde votre cou, votre menton et votre tête au chaud n’est donc pas un luxe.

Een Special Forces soldaat in Oekraïne draagt een balaclava (2022) Drill Rapper M Huncho – drill rappers staan bekend om het dragen van balaclava’s Leden van de Russische punk & protestgroep Pussy Riot in Balaclava’s

Alors, bien qu’il y ait aussi des détracteurs, nous ne voyons pas la tendance disparaître de sitôt. À la différence d’un mini-sac à main, une cagoule a une utilité et transcende donc le statut de tendance de mode qui peut être jetée après une seule saison.