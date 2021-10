Alors que l'excitation mode est à son comble avec le come-back annoncé de Carrie & co sur nos écrans, une tendance surprenante se dessine déjà sur le tournage d'And Just Like That..., troisième film de la saga Sex and the City: le retour de l'humble tote bag.

Incroyable mais vrai: celle à qui l'on doit le mythique "Ce n'est pas juste un sac! C'est un Fendi" a cédé aux sirènes de l'humble sac en toile, drôlement plus pratique pour transporter téléphone, masque et autres indispensables qu'un sac baguette, chic, certes, mais aussi ridiculement petit.

Fameux sac baguette de Fendi

Et si, en l'occurrence, le baguette de Fendi a déjà été aperçu au bras de Carrie Bradshaw sur le tournage (que voulez-vous, on ne se refait pas), c'est surtout son assortiment de tote bags en tout genre qui affole les commentateurs mode. C'est que le phénomène est tout sauf anodin, et s'inscrit une fois de plus parfaitement dans l'air du temps.

© GETTY IMAGES

Pas surprenant, de la part de celle qui, au faîte du succès de la série, incarnait comme nulle autre l'allure à laquelle les jeunes femmes de l'époque aspiraient, et qui, sous l'impulsion de la styliste Patricia Field, avait d'ailleurs déjà collaboré à redorer le blason du modeste accessoire: le tutu mythique qu'elle porte dans le générique n'était-il pas une trouvaille à une poignée de dollars?

Après les fastes portés à l'écran dans les deux premiers films Sex and the City, il semblerait qu' And Just Like That revienne à l'essence du style de Carrie, et s'aligne sur la tendance actuelle à "l'opulence discrète", qui voit les grands (comptes en banque) de ce monde opter pour des trésors immatériels, en investissant dans leur santé ou leur éducation par exemple, plutôt que pour le dernier sac à la mode.

Dans la série satirique White Lotus, signée elle aussi HBO et actuellement acclamée par la critique, les riches protagonistes affichent ainsi leur capital non pas via l'un ou l'autre logo impayable mais bien en lisant ostensiblement au bord de la piscine. Avant de ranger les bouquins dans l'un ou l'autre tote bag récupéré à leur librairie favorite?

Sur le même sujet Lire et faire lire: les clubs de lecture, nouvelle passe-temps des stars

© GETTY IMAGES

Incroyable mais vrai: celle à qui l'on doit le mythique "Ce n'est pas juste un sac! C'est un Fendi" a cédé aux sirènes de l'humble sac en toile, drôlement plus pratique pour transporter téléphone, masque et autres indispensables qu'un sac baguette, chic, certes, mais aussi ridiculement petit. Et si, en l'occurrence, le baguette de Fendi a déjà été aperçu au bras de Carrie Bradshaw sur le tournage (que voulez-vous, on ne se refait pas), c'est surtout son assortiment de tote bags en tout genre qui affole les commentateurs mode. C'est que le phénomène est tout sauf anodin, et s'inscrit une fois de plus parfaitement dans l'air du temps. Pas surprenant, de la part de celle qui, au faîte du succès de la série, incarnait comme nulle autre l'allure à laquelle les jeunes femmes de l'époque aspiraient, et qui, sous l'impulsion de la styliste Patricia Field, avait d'ailleurs déjà collaboré à redorer le blason du modeste accessoire: le tutu mythique qu'elle porte dans le générique n'était-il pas une trouvaille à une poignée de dollars? Après les fastes portés à l'écran dans les deux premiers films Sex and the City, il semblerait qu' And Just Like That revienne à l'essence du style de Carrie, et s'aligne sur la tendance actuelle à "l'opulence discrète", qui voit les grands (comptes en banque) de ce monde opter pour des trésors immatériels, en investissant dans leur santé ou leur éducation par exemple, plutôt que pour le dernier sac à la mode. Dans la série satirique White Lotus, signée elle aussi HBO et actuellement acclamée par la critique, les riches protagonistes affichent ainsi leur capital non pas via l'un ou l'autre logo impayable mais bien en lisant ostensiblement au bord de la piscine. Avant de ranger les bouquins dans l'un ou l'autre tote bag récupéré à leur librairie favorite?