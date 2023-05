Avec sa nouvelle collection Zalando fait un pas de plus vers l’inclusivité

Ce 8 mai, Zalando lance une collection de chaussures inclusive, développée en collaboration avec sept marques et allant de la pointure 35 à 46.

Bottes, talons, mules, loafers… La ligne Walk a Mile de Zalando offre des souliers pour tous, et dans (presque) toutes les pointures, ses 14 pièces allant du 35 au 46. Une évidence pour la plate-forme allemande, qui veille à proposer un assortiment toujours plus inclusif.

Or «pour avancer vers plus d’inclusivité, c’est important de pouvoir marcher dans les pas des autres, d’où le nom de la collection», explique Lena-Sophie Röper, sa Director Designer & Luxury.

Pour l’occasion, le multimarques a fait appel à sept labels vendus sur le site, de Eckhaus Latta à Filling Pieces en passant par Rejina Pyo. Ce dernier, connu pour ses silhouettes romantiques et féminines, a imaginé deux paires de mules en cuir coloré, tandis qu’Eckhaus Latta a dévoilé trois paires de bottines au talon sculptural.

Des créations mises en avant notamment par l’Américaine Maggie Maurer ainsi que Reece King, qui combine métier de mannequin et activisme pour la santé mentale. «Je me sens tout de suite plus libre quand je mets des hauts talons et que je vais danser, explique-t-il. Cela me donne un sentiment de puissance. Proposer des chaussures qui se fichent des normes de genre et ont un large assortiment de pointures va être libérateur pour pas mal de gens. C’est un grand pas en avant, surtout venant de la part d’un leader de marché tel que Zalando».