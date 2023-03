Départ surprise: Jeremy Scott quitte Moschino

Après 10 ans de collaboration, la maison Moschino vient d’annoncer le départ de son directeur artistique très emblématique Jeremy Scott.

Aeffe, la maison mère de la marque italienne vient d’annoncer le départ de son directeur artistique Jeremy Scott, en poste depuis 2013. L’Américain, âgé aujourd’hui de 47 ans, est considéré s’est bâti au fil de sa carrière, une réputation de styliste le plus insolent de la pop culture et dernier rebel de la mode.

On se souvient aussi de ses collaboration avec Adidas, dès le début des années 2000 et avec la très classique maison Longchamps.

« Je suis heureux d’avoir eu l’opportunité de travailler avec la force créative de Jeremy Scott », a déclaré Massimo Ferretti, président exécutif de la société mère de Moschino, Aeffe. « Je tiens à le remercier pour ses dix années d’engagement envers la maison Franco Moschino et pour avoir donné naissance à une vision distincte et joyeuse qui fera à jamais partie de l’histoire de Moschino.

Jeremy Scott a parlé de ce passage chez Moschino comme « une merveilleuse célébration de la créativité et de l’imagination ».

Voici quelques silhouettes mémorables imaginées par Scott durant sa décennie chez Moschino :