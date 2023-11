Du changement chez LVMH: Antoine Arnault va laisser la direction générale de Berluti mais demeure président

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé mardi la nomination du directeur général de Chaumet, Jean-Marc Mansvelt, au poste de directeur général de Berluti à compter du 1er janvier 2024, succédant à Antoine Arnault qui demeure président.

« Sous la direction d’Antoine », la marque Berluti, « est ressortie des pandémies avec un excellent positionnement, une croissance remarquable de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices. Jean-Marc continuera assurément à nourrir cette dynamique positive », déclare le directeur général délégué de LVMH Toni Belloni, cité dans le communiqué.

Charles Leung, directeur général du joaillier Fred depuis 2018 est nommé directeur général de Chaumet. Il succède donc à Jean-Marc Mansvelt qui occupait ce poste depuis 2014. Le nouveau directeur général de Fred sera nommé ultérieurement, selon le communiqué.

Antoine Arnault, fils aîné du milliardaire français Bernard Arnault, a été nommé chez Berluti en 2011. La même année, l’entreprise créée en 1895 à Paris et connue pour ses chaussures, lance une première collection de prêt-à-porter.

Mi-novembre, dans le cadre du partenariat de LVMH avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Berluti a annoncé qu’elle habillera « des pieds à la tête » l’équipe de France lors des cérémonies d’ouverture.

Un passage de rênes serein

Antoine Arnault laisse aujourd’hui les rênes de l’opérationnel à Jean-Marc Mansvelt, passé chez Louis Vuitton avant Chaumet. « L’immense expérience engrangée par Jean-Marc tout au long de ces années constitue un atout précieux pour poursuivre le développement de Berluti », déclare Antoine Arnault, cité dans le communiqué.

« Dans les marques un peu plus petites, il y en a une qui brille aussi en ce moment, c’est Berluti », a déclaré Bernard Arnault lors de l’assemblée générale du groupe en avril.

Antoine Arnault, 46 ans, est également président de Loro Piana, directeur général et vice-président du conseil d’administration de la holding Christian Dior SE qui contrôle LVMH, et chargé de l’image et de l’environnement du groupe LVMH.

Berluti qui fait partie des « 75 maisons » de LVMH, possède aujourd’hui 60 boutiques dans le monde.En 2022, LVMH a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 79 milliards d’euros.

