La bottine UGG, toujours en (plate)forme en 2022

Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, la chaussure star des années 2000 se retrouve toujours aux pieds de celles qui font la mode, 44 ans après sa création. Mais comme il est de bon ton de changer un peu quand même, cette saison, c’est dans sa version semelle XXL que la UGG arpentera les trottoirs… ou les couloirs de la maison.

On ne sait pas si c’est la perspective de devoir diminuer sa consommation d’énergie de façon drastique – et donc d’avoir à lover ses pieds dans quelque chose de chaud plus que jamais cet hiver – ou si c’est le télétravail – et la tenue comfort homeworking qui va avec – mais toujours est-il qu’il faut se rendre à l’évidence : la bottine fourrée la plus célèbre de la planète, la UGG n’a pas dit son dernier mot.



Mais n’espérez pas pour autant ressortir votre vieille paire de 2008 – la UGG vintage, c’est pas pour tout de suite – ni même sa version plus récente, ras des chevilles : la mini classic. On l’avait vu venir avec la Converse cet été : la semelle épaisse est définitivement trendy. Et pour être au top de la tendance, c’est dans sa version mini classic revisitée façon plateforme shoes que vous glisserez vos pieds en 2023. Plus big foot que jamais.

La Ugg ultra mini

Nostalgie aux pieds

Comme les UGG depuis (déjà !) une vingtaine d’années maintenant, elles ne quittent jamais vraiment le paysage mode et nos dressings. En ces temps troublés – post-pandémie, réchauffement climatique, guerre pas loin de nos frontières – on a plus que jamais envie de réenfiler ces chaussures doudous, pour ne plus les quitter.

Converse : intemporelles dans leur version « Chuck Taylor », on les a vues revisitées en 2022 en sneakers à plateforme.

Vans : LA chaussure de skateur ne quitte plus nos pieds, qu’on la porte en couleurs, à motifs ou dans sa forme la plus classique « Old Skool », et ça dure depuis déjà quelques années…

La fameuse Vans Old Skool

Birkenstock : Comme la UGG, « la Birk » ne laisse pas indifférent. Pour les adeptes, difficile de se passer maintenant de cette chaussure, orthopédique au départ, devenu un accessoire fashion de nos étés aussi déclinable à l’infini que confortable. On la portera à la maison cet hiver, dans sa version fourrée… ou pas, avec nos bonnes vieilles grosses chaussettes.