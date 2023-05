Les tenues les plus remarquables du Gala du Met 2023, hommage à Karl Lagerfeld

Evénement mode le plus prisé de l’année, le gala du Met s’est déroulé dans la nuit de lundi à mardi à New York. Les convives, invités à s’habiller « en l’honneur de Karl », ont ainsi rendu hommage au Kaiser Lagerfeld. Retour en images sur ces tenues, des plus sages, revival de défilés passés, aux plus folles réinterprétations de ce qui faisait l’univers foisonnant de Lagerfeld.

Parmi les quelque 600 invités – acteurs/-tices, mannequins, stars de la télé ou encore influenceurs -, il y avait celles et ceux qui l’ont bien connu, voire cotoyé, comme Cara Delevingne, Charlotte Casiraghi, ou Kristen Stewart, et celles et ceux qui ne l’ont jamais rencontré, comme Lil Nas, Lizzo. Mais tout ce qui fait le monde de la mode/du show business a rendu hommage à ce qui a fini par constitué l’univers Lagerfeld,, des années 80 à sa disparition en 2019. Perles en sautoir, col amidonné, noir et blanc, veste à plastron, mais aussi quelques chats sont venus peuplé le gala du Met 2023, incontournable grand messe de la mode organisé par Anna Wintour.





Dua Lipa dans une robe dessinée par Lagerfeld pour Chanel dans les années 1990, avec au cou un collier en diamant Tiffany

Emily Ratajkowski

Janelle Monae dans une robe évoluant en 3 temps, signée Thom Browne.

Janelle Monae

A$AP Rocky et Rihanna, dans une robe blanche Valentino

Qui se cache derrière les traits de Choupette

Jared Leto

Amber Valletta

Anne Hathaway, Jared Leto et Salma Hayek

Anne Hathaway dans une robe Chanel découpée et maintenue avec des épingles à nourrice, traîne et veste en tweed assortie.

Kendall Jenner

Karlie Kloss

Kylie Jenner en Aider Hackerman

Olivier Rousteing et son +1

Serena Williams

Priyanka Chopra Jonas

Jeremy Pope

Cara Delevingne

Lil Nas X

Charlotte Casiraghi, Kristen Stewart et Sofia Coppola

Lily Collins

Pedro Pascal en Valentino

Cardi B

Doja Cat visage félin et robe Oscar de la Renta

Anna Wintour et Bill Nighy

Penelope Cruz

Anok Yai

Kate Moss

Karen Elson

Naomi Campbell

Olivia Wilde dans un look Chloé créé par Lagerfeld en 1983, et adapté aujourd’hui par la créatrice Gabriela Hearst

Jennifer Lopez

Tems

He Cong

Nicole Kidman, dnas la robe Chanel portée il y a 20 ans, dans une publicité pour le parfum « Numéro 5 », « tellement contente de pouvoir encore la porter »

Emily Blunt

Marion Cotillard

Yung Miami

Kim Kardashian dans une robe Schiaparelli ornée de 50 000 perles.

Stella McCartne

Choi So-ra

Jenna Ortega

Labrinth

Erykah Badu (à droite)

Créé en 1948, le « Met Gala » a longtemps été réservé à la très haute société new-yorkaise. Depuis les années 1970, le bal est organisé par le magazine de mode Vogue. Sous la houlette de la rédactrice de mode Diana Vreeland, il est devenu le principal événement de mode, avec une liste d’invités très glamour.

Repris en main en 1995 par la rédactrice en chef de Vogue Anna Wintour, cette dernière l’a transformé en événement « people » planétaire adapté à l’ère des réseaux sociaux.

Même invité, le billet n’en coûte pas moins de 50.000 dollars pour une place au dîner. Il coûtait encore « que » 35.000 dollars en 2022. La table payée par un mécène coûte 300.000 dollars.