Louise Trotter prend la direction artistique de Carven

Après quatre en chez Lacoste dont elle a quitté la direction artistique il y a quelques semaines, la Britannique Louise Trotter vient d’annoncer qu’elle prenait celle de Carven, afin de relancer la maison historique française créée en 1945 et désormais détenue par un groupe chinois.

Louise Trotter présentera sa première collection pour Carven pendant la Fashion week parisienne de septembre. Ce sera alors le retour de la maison française – passée sous pavillon chinois – sur les podiums, d’où elle a été absent pendant plusieurs années.

« Je me sens honorée d’écrire un nouveau chapitre pour Carven: une jeune maison française qui pour moi incarne un esprit de liberté, de joie et une féminité confiante. J’ai hâte de respecter L’héritage de Madame Carven en fabriquant des vêtements d’une nouvelle simplicité qui sont à la fois utiles et beaux, tout en étant bienveillants envers les gens et l’environnement », a déclaré Louise Trotter dans un communiqué.

La Britannique avait annoncé son départ de chez Lacoste début janvier 2023.

En 2018, elle était devenue la première femme nommée à la direction artistique de la maison française qui fêtait alors ses 85 ans.

La maison Carven a été fondée par Marie-Louise Carven en 1945 à Paris. Etant elle-même de petite taille et ayant du mal à s’habiller, elle créé des vêtements pour des femmes comme elle à partir de textiles modestes comme le coton ornementé de broderies anglaises.

Le succès vient rapidement et Carven compte parmi ses clientes Michèle Morgan et Edith Piaf. En 1950, avec la corsetière Rose Lebigeot, Marie-Louise Carven invente le balconnet.

Elle est décédée en 2015, à l’âge de 105 ans.

En 2018, Carven a été racheté par Icicle Group, une entreprise de mode chinoise fondée en 1997 à Shanghai et devenue en 2020 ICCF (Icicle Carven China France), mais peine à retrouver sa place dans le paysage de la mode aujourd’hui.