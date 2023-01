Les mariées modernes font le pari du confort (et du costume)

Lors de la Bridal Fashion Week printemps-été 2023, il était partout. Qui ça? Le costume, pardi, qui s’invite à toujours plus de cérémonies et est devenu l’allié de choix des mariées modernes.

Qualifié tantôt de tenue parfaite pour un « mariage atypique » ou pour une « mariée au caractère bien trempé », le costume n’en finit pas de faire la une des compilations dédiées aux tendances mariages, mais aussi des reportages publiés par les photographes spécialistes du jour J sur leur page. La faute, en partie… À la pandémie. C’est que les dé- et re-confinements a répétition auront vu nombre de ce qu’on appelle aujourd’hui les « mariages COVID », où la seule règle était justement d’envoyer valser toutes les règles. Des cérémonies en (très) petit comité, qui se sont parfois limitées à un passage à la maison communale, et qui ont vu les traditionnelles robes immaculées remplacées par des costumes taillés dans la même gamme chromatique et permettant d’allier élégance et confort sans avoir l’air empruntée.

Fini, le temps où on jouait à se déguiser en mariée à grand renfort de crinoline sous la jupe meringuée et de chignon alambiqué façon pièce montée. La monde n’est jamais qu’un grand recommencement, et les années (20)20 marquent le grand retour du costume arboré avec une superbe inégalée par Bianca Jagger pour dire « yes » à son Rolling Stone de mari.

Dans un article consacré aux tendances mariage 2023, la plateforme spécialisée House of Weddings assure que le « costume de mariage » pour la mariée continue de gagner en popularité, tandis que de leur côtés, nos consoeurs de l’édition britannique du magazine Glamour affirment carrément que ce dernier est désormais aussi populaire que la traditionnelle robe pour le grand jour. Mais n’y voyez pas pour autant une tendance, par définition éphémère, nuance Kennedy Bingham, la styliste spécialiste du mariage mieux connue par ses milliers de followers TikTok sous le nom de Gown Eyed Girl.

Plus qu’une tendance, il s’agit d’une volonté de l’industrie du mariage d’enfin reconnaître que chaque mariée est unique, et veut l’exprimer à travers une tenue qui correspond à son esthétique. Les mariées qui portent un costume le jour J ne le font pas pour suivre une tendance mais bien parce que c’est ce qui correspond le mieux à leur identité » a-t-elle ainsi affirmé au magazine spécialisé Brides.

Et Kennedy Bingham de rappeler que le plus important lors de vos préparatifs est de dire « oui » à une tenue dans laquelle vous vous sentez complètement vous-même. Comment?

Gros plan sur le costume blanc

Fluide Fluide € 328 Blazer Wescott, Rails. Disponible ici

Echancré Echancré € 375 Veste Filu, Jacquemus. Disponible ici

Oversize Oversize € 119.99 Asos Editions. Disponible ici

Structuré Structuré € 49.99 Mango. Disponible ici

Version smoking Version smoking € 518 Veste à simple boutonnage, Stella McCartney. Disponible ici

Ecru Ecru € 97.97 Veste oversize, NA-KD. Disponible ici

Iconique Iconique € 2490 Blaze à simple boutonnage, Saint Laurent. Disponible ici

Matière naturelle Matière naturelle € 299 Blazer en lin, Xandres. Disponible ici

Bon plan: comme ça, il n’y aura aucun doute sur qui porte le pantalon dans votre couple. Chacun son costume et Dieu pour tous!