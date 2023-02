People et excentricité à Londres pour un dernier hommage à Vivienne Westwood

Kate Moss, Victoria Beckham, le rappeur Stormzy et de nombreuses célébrités ont rendu hommage jeudi à Londres à Vivienne Westwood, avant la Fashion Week dédiée cette semaine dans la capitale britannique à la grande dame de la mode décédée en décembre.

Parmi les célébrités rassemblées à la cathédrale de Southwark figuraient aussi Anna Wintour, célèbre rédactrice en chef de l’édition américaine de Vogue et directrice artistique de Condé Nast, l’actrice Helena Bonham Carter, qui aimait particulièrement le style punk de Vivienne Westwood, ou encore l’artiste Tracey Emin, amie de longue date de « Dame Vivienne ».

Beaucoup arboraient des motifs tartan et des vêtements aux coupes audacieuses, en hommage à celle qui durant cinquante ans avait dérangé les codes avec passion, et fait de la mode une tribune irrévérencieuse et très politique.

Vivienne Westwood est décédée le 29 décembre à Londres, à 81 ans.

Dans l’assistance également, Edward Enninful, rédacteur en chef de l’édition britannique de Vogue, l’actrice Vanessa Redgrave, le chanteur Bob Geldof ou encore la fille de Kate Moss, Lila Grace, mannequin comme sa mère.

L'actrice Helena Bohnam Carter, Richard E. Grant, Paul Smith, Victoria Beckham, La chanteuse Beth Ditto, Le chanteur Nick Cave, L'actrice Helena Bonham-Carter, La photographe de mode Ellen von Unwerth, Kate Moss et sa fille Lila

La semaine de la mode qui s’ouvre vendredi à Londres pour cinq jours est dédiée à « l’impératrice du punk » qui a « changé le monde de la mode » selon le British Fashion Council qui organise les défilés.