Voici le « it pull » de la saison

20 millions (! ) c’est le nombre de vues engrangées sur TikTok par le col roulé oversize à rayures signé Gap. Un basique chic, longtemps resté incontournable pour les rédactrices de mode, qui se gardaient bien de dire où elles avaient trouvé cette pièce d’apparence bien plus luxueuse que ce que son prix (79 euros) pourrait laisser penser.

Un secret désormais éventé, pour le plus grand plaisir des marques concurrentes, qui en ont sorti manu militari leur propre version, de COS à & Other Stories. De quoi ravir les modeuses belges, qui devaient jusqu’ici ruser pour se procurer le modèle via des plates-formes de revente, celui-ci étant disponible sur l’e-shop américain de Gap seulement.