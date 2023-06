Ashi, premier Saoudien à intégrer la semaine de la haute couture à Paris

Le Saoudien Ashi est le premier représentant du royaume et du Golfe à intégrer la semaine de la haute couture à Paris et défilera le 6 juillet, ont annoncé lundi la Fédération de la haute couture et de la mode et Ashi studio.

« Une nomination historique. Ashi est le premier couturier du Golfe à intégrer la Fédération la plus prestigieuse », note Ashi studio dans un communiqué. Cette annonce intervient en pleine offensive – du foot au cinéma – du royaume critiqué pour des atteintes aux droits humains, destinée à améliorer son image à l’international. Ashi, qui a habillé la reine Rania de Jordanie, Penelope Cruz, Diane Kruger ou Lady Gaga, a fondé sa maison éponyme il y a 17 ans à Beyrouth avant de déménager à Paris en 2018.

Ce créateur de silhouettes architecturales à travers des lignes pures décrit son style comme un « romantisme poétique ». « Cette nomination est le point culminant de ma carrière. Cela m’offre l’opportunité de partager avec vous qui je suis », a déclaré le couturier cité dans le communiqué.

Dans une interview en début d’année, le créateur a confié à l’AFP qu’il n’avait jamais insisté sur sa nationalité, en partie par timidité et en partie parce que la mode occidentale était tabou lorsqu’il grandissait dans l’Arabie saoudite des années 1980. « Dans les années 90, j’étais le seul créateur saoudien. Mais je n’ai jamais dit que j’étais Saoudien. Je voulais que les vêtements soient visibles, pas moi », a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, alors que son pays ultraconservateur traverse des réformes sociales, il a été accueilli chez lui comme mentor pour la Commission de la mode, créée en 2020 afin d’aider à construire une industrie locale. « Ils donnent des bourses aux gens pour quelque chose qui était interdit quand je grandissais. C’est un moment emblématique », a-t-il déclaré.

