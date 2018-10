Belgian Fashion Awards 2018: le meilleur de la mode belge récompensé ce jeudi

Cette seconde édition des Belgian Fashion Awards se déroulera jeudi 11 octobre prochain dans le cadre de We Are Fashion, au MAD, à Bruxelles.

Le jury, composé de 18 personnalités gravitant dans l'univers de la mode*, remettra les prix distinguant le meilleur des nominés dans sept catégories : Le Jury prize, le Designer of the year, l'Emerging talent of the year, le Professional of the year, l'Entrepreneur of the year, la Fashion brand of the year et le Most promising graduate.

Vous pourrez aussi suivre cet évènement mode et cette soirée exceptionnelle de la vie culturelle belge en direct via notre compte Instagram et via le hashtag #BelgianFashionAwards2018

Cette remise de prix constitue le coup d'envoi de la première édition de We Are Fashion, évènement qui durant un mois, mettra la mode belge à l'honneur, à travers des expositions, des défilés, des conférences, des ateliers, des pop-up stores, des performances et des visites guidées.

Quand : jeudi 11 octobre 2018 en soirée, sur invitation exclusivement. Où : MAD, Brussels Fashion & Design Platform, 10, place du Nouveau Marché aux à 1000 Bruxelles.