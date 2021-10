Le 25 novembre, les Belgian Fashion Awards (BFA) seront remis à Anvers. Leur objectif : mettre un coup de projecteur sur les marques de mode de notre pays. Pour la catégorie Fashion Brand of the Year, les votes du public sont décisifs. Voici les nominés pour lesquels vous pouvez voter et faire gagner.

Depuis 2017, date de leur création par Le Vif Weekend, Knack Weekend, WBDM, Flanders DC et le MAD Brussels, les Belgian Fashion Awards ont pour objectif de faire connaître, reconnaître et surtout, de célébrer la mode belge. Les maisons établies comme les nouveaux venus prometteurs ont leur chance de remporter un prix.

Les dix prétendants de la catégorie Fashion Brand of the Year, ont été sélectionnés par un jury professionnel. Mais il vous revient, vous public, de voter pour élire votre marque préférée. Voici un aperçu des labels en lice pour remporter le prix qui récompensera la marque belge de l'année.

IMPREVU

Éthique et esthétique, jeune et dynamique. C'est le label liégeois Imprevu, fondé par Justine God. Ici, pas quatre collections par an, mais plutôt pour des collections capsules mensuelles en édition limitée qui s'éloignent des tendances, de la production de masse et de la surconsommation.

FACON JACMIN

Les jumelles Alexandra et Ségolène Jacmin avaient toutes deux déjà une certaine expérience dans le monde de la mode et de l'entrepreneuriat lorsqu'elles ont cofondé la marque de jeans Façon Jacmin en 2016. Leurs collections sont composée de pièces originales fabriquées à partir de denim japonais. En plus des collections saisonnières, elles proposent également des collections capsules en collaboration avec les marques belges Bidules et Sea Me Happy.

Façon Jacmin © DR

NATAN

Sans doute l'une des marques les plus connues dans le paysage de la mode belge. La reine Mathilde, entre autres, est une grande fan. La nouvelle collection de haute couture est une ode à l'art de s'habiller et à la toilette, qui nous a tant manqué avec la crise du covid. Une collection colorée, sophistiquée mais aussi circulaire: certaines pièces secondaires emblématiques connaissent une seconde vie.

JULIA JUNE

Julia June est une autre marque connue des amoureux de la mode belge. Le label combine des imprimés remarquables avec des propositions fortes, traduites en des pièces intemporelles. Chaque collection est une affirmation de la couleur, de la qualité,de l'audace et mais aussi de la diversité de la marque.

LIES MERTENS

La marque de sacs à main anversoise Lies Mertens continue de surprendre année après année. Outre les collections permanentes, la créatrice Lies Mertens s'associe régulièrement à des artistes pour des lignes en édition limitée. Sesmodèles ont fabriqués de manière durable au Portugal et en Italie, dans des usines neutre en carbone. Notez qu'en 2022, elle lancera un sac vegan.

LA COLLECTION

Féminin, élégant et luxueux. Avec La Collection, la créatrice Florence Cools combine artisanat, matériaux de qualité et designs intemporels dans des collections qui se distinguent par leur simplicité. Cette créatrice reste loin de la production de masse et suit résolument sa propre voie. Avec son mari, Artur Tadevosian, elle dirige également la boutique Damoy à Anvers, parallèlement à sa marque.

KOMRADS

. © DR

Ce qui a commencé par un sauvetage de l'icône soviétique a finalement débouché sur le développement d'une variante durable : la Komrads APL est une basket végane fabriquée entièrement à partir de matériaux recyclés. La réputation de la marque a décollé l'année dernière grâce à une collaboration avec le groupe de rock belge DIRK, entre autres.

OPHELIA LINGERIE

Ophelia Debisschop, diplômée en art, a fondé son label Ophelia Lingerie en 2015. Alliant dentelle et coton, chaque modèle est unique. Soucieuse de son impact écologique, la jeune femme a créé l'an dernier un atelier anversois où sont fabriquées 80% de ses pièces. Une initiative responsable qui s'ajoute à l'esprit de la maison pour qui la lingerie est le plus beau compliment d'une femme à son corps.

Ophelie © DR

CAROLINE BOSMANS

Avec ses collections, Caroline Bosmans explore les frontières entre les genres. Ses pièces audacieuses et excentriques donnent à la mode enfant une nouvelle dimension et mettent fin à la catégorisation. Un style unique et déjà iconique qui séduit également les kids de stars internationales telles que Beyoncé et P. Diddy.

CASTART

Dans une société remplie d'extrêmes, il est difficile de se révéler en subtilité, notamment en tant qu'homme. Castart change la donne avec une collection durable comprenant des pièces colorées au côté un peu décontracté. Grâce au vaste succès de la marque, les vêtements sont déjà disponibles dans plus de dix pays.

La cérémonie des Belgian Fashion Awards a lieu le 25 novembre au Handelsbeurs à Anvers. En votant pour l'une de ces marques belges, via le site des Belgian Fashion Award, vous pourrez gagner une invitation pour 2 pour assister à cette soirée.

