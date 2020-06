Belgique chérie: 10 bonnes raisons de soutenir la mode belge

Le secteur du vêtement défend fièrement nos couleurs, par-delà les frontières. Nos créateurs font partie de la crème mondiale et notre savoir-faire est rarement égalé. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres, il faut plus que jamais acheter belge. Et aider à la relance d'un pan entier de notre économie.

1. Longue veste (1798 euros), Dries Van Noten - 2. Pantalon (179 euros), Gigue. - 3. Chemise (179 euros), Julia June. - 4. Sac Tempête (prix sur demande), Delvaux. - 5. Boucles d'oreilles (155 euros), Souvenirs de Pomme. - 6. Sandales en tissu (350 euros), Christian Wijnants. - 7. Veste sans manches (199 euros), her. © SDP / CAROLINE BISS

1. LES TONS

...

