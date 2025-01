Les bijoux ne sont jamais de simples accessoires, mais bien plutôt de véritables talismans, symboles scintillants de souvenirs ou d’êtres aimés. Parfois, ils peuvent même aussi faire office de porte-bonheur, à l’image de ces grigris ornés de formes chargées de sens. Bonne chance!

En or ou en argent, ornés d’un trèfle ou de symboles plus subtils, notre sélection de bijoux portera chance à celles et ceux qui y croient. Et pour les sceptiques, la bonne nouvelle, c’est que même sans leur associer la moindre propriété, ils sont très jolis quand même.

À quatre feuilles

Perçu comme un symbole de chance depuis l’Egypte ancienne, le trèfle à quatre feuilles a différentes significations selon les lieux et les époques. Au Moyen-Âge, on assurait que les personnes qui en possédaient un avaient accès au monde des fées, tandis que dans la culture celtique, chacune de ses feuilles a une signification particulière, entre amour, chance, espoir et foi.

Bague Fable England, 40 euros via Zalando.

Copains comme cochons

Perçu comme un symbole de chance dans de nombreuses cultures, le cochon y est tout particulièrement associé en Allemagne. Ainsi, la coutume veut qu’au Nouvel An, on croque dans une figurine de cochon en massepain afin de s’assurer une année prospère et protégée du mauvais oeil. Et cela va plus loin que ça puisqu’on peut également utiliser l’expression « schwein gehabt », ou littéralement, « avoir eu un cochon », pour signifier qu’on a eu de la chance.

Collier Chopova Lowena, 320 euros via SSENSE.

Chaud devant!

S’il ressemble à première vue à un piment, ce drôle de légume est en réalité un « cornicello ». Soit la corne d’abondance rouge originaire de Naples et devenue un symbole de chance dans toute la Botte, sa forme de spirale symbolisant la croissance et l’abondance. D’ailleurs, elle ne tire pas ses courbes de celles d’un piment, mais bien plutôt… de la forme du phallus de Priape, dieu de la prospérité dans la mythologie. Chaud devant, on vous dit.

Boucles d’oreilles Smilla Brav, 66 euros via Wolf&Badger.

La clef de la chance

Pour les superstitieux et les personnes qui croient aux symboles, la clef a une signification tout ce qu’il y a de plus positive, puisqu’elle est associée à l’ouverture des portes, réelles mais aussi et surtout métaphoriques: on ouvre les portes de son destin et on pousse la porte de la chance.

Monoboucle Dior, 290 euros via Dior.

Fer à cheval

Pourquoi donc l’humble fer à cheval est-il lui aussi vu comme un porte-bonheur? Selon les historiens, cela remonterait à plusieurs siècles de ça, et à une explication plutôt pragmatique. En effet, si d’aventure, vous aviez la chance de trouver un fer à cheval égaré, vous pouviez l’amener chez un forgeron, qui vous l’échangeait contre un peu d’argent.

Collier Skultuna, 200 euros via skultuna.com.

Jaune citrine

Si d’aventure vous êtes du genre à prêter aux pierres toutes sortes de vertus, sachez que la citrine serait perçue comme étant la pierre de chance par excellence. Sa jolie couleur jaune évoque en effet celle du soleil, ce qui lui vaut d’être associée à un rayonnement bénéfique, dissipant les zones d’ombres et invitant joie et bonheur à briller plus fort encore.

Puces Wouters & Hendrix, 185 euros via Wouters & Hendrix.

Trèfle d’émeraudes

Pendentif Linjer, 156 euros via linjer.co.

Cochon ailé

Boucles d’oreilles Essentiel, 65 euros via Essentiel Antwerp.

Chat alors!

Si le nom de « Maneki-neko » ne vous évoque peut-être rien, vous connaissez pourtant probablement ce « lucky cat » bien nommé, dont la patte droite qui s’agite en permanence est un symbole de prospérité et de chance.

Monoboucle Carter Gore, 46 euros via Wolf&Badger.

Puce-toi de là!

De l’Asie centrale aux Balkans en passant par l’Amérique latine, la coccinelle est perçue comme un symbole de bonheur partout où elle apparaît. Considérée par certains comme un messager divin, la légende voudrait qu’elle accorde le voeu le plus cher de la personne sur laquelle elle se pose. De là à savoir si cela fonctionne aussi avec une coccinelle symbolique, il n’y a qu’à puiser dans votre boîte à bijoux pour voir si la chance est avec vous.

Puces d’oreilles Yvonne Leon, 1.700 euros via Zalando.

À vos souhaits

Littéralement appelé « wishbone » ou « os des souhaits » en anglais, le bréchet, ou crête sternale, est un os auquel sont attaché les muscles du sternum des oiseaux. La tradition veut qu’après avoir consommé un volatile, on propose à la personne de son choix de tenir un bout du bréchet, tandis qu’on tient l’autre et que les deux tirent sur l’os. La personne qui en a le plus grand morceau en main une fois qu’il se brise peut faire un voeu, d’où son nom de wishbone.

Bague Jennifer Meyer, 270 euros via Net-A-Porter.

Bonheur, ouvre-toi!

Boucles dépareillées PDPaola, 52 euros via PDPaola.

D’un bon oeil

Datant de la Grèce antique, l’oeil porte-bonheur vise à protéger… du mauvais oeil. Toujours bleu, il est présent dans de nombreuses cultures, et permettrait non seulement de se prémunir contre le malheur mais aussi, d’attirer la chance à soi. Deux excellentes raisons de l’inviter dans votre boîte à bijoux.

Monoboucle Kismet by Milka, 210 euros via 24s.