Billie Eilish s'est une nouvelle fois associée à Nike pour créer sa propre version de l'emblématique Air Force 1.

La jeune chanteuse a révélé sur les réseaux sociaux que cette basket sera entièrement végane et sera baptisée Mushroom.

"Je suis tellement ravie de pouvoir enfin partager ma propre Air Force 1 et la collection qui va avec. C'était un honneur de faire de ce classique quelque chose qui me ressemble et j'ai hâte que vous puissiez les avoir. La collection sera disponible à la vente dans ma boutique en ligne à partir du 24 avril et sur l'application Nike SNKRS à partir du 25", a déclaré Eilish.

Billie has reimagined the iconic @Nike Air Force 1, alongside a new apparel collection featuring a hoodie, t-shirt, and sweatpants. The new shoe and related apparel will launch April 24th on https://t.co/S7mtiGE4UD and April 25th on the Nike SNKRS app. https://t.co/ZfYRXtTWT1 pic.twitter.com/M9tGaF2RdT — billie eilish (@billieeilish) April 11, 2022

La photo partagée montre que la pop star a opté pour un teint beige, nude, couleur champignon, et de multiples couches de velcro sur le dessus des lacets.

Les baskets sont vendues à environ 150 euros la paire et sont fabriquées à partir de matériaux durables, un aspect important pour la chanteuse, végane depuis l'âge de 12 ans.

"Le plus grand défi de ce projet était de conserver l'élément classique de la chaussure tout en lui donnant ma propre touche. C'est pourquoi les matériaux que nous avons utilisés sont si bons, c'est vraiment quelque chose qui me convient et qui est actuel."

L'année dernière, la chanteuse a déjà réalisé deux paires de baskets avec la marque : une paire d'Air Jordan 1 vert tilleul et une paire d'Air Jordan 15 taupe.

