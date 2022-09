Comment décrocher le job de ses rêves dans la mode

Aussi intimidante que fascinante, la mode fait rêver nombre de passionnés, qui ne savent pas toujours bien comment s’y prendre pour y faire carrière. Notoirement compétitive, l’industrie n’est pas simple à intégrer – à moins de bénéficier des conseils d’initiés.

Salaires de misère, horaires à rallonge, stress, environnement sous pression… Celles et ceux qui ont la chance de passer de l’autre côté du tapis rouge réalisent assez rapidement que travailler dans l’univers de la mode est tout sauf glamour. Et pourtant, l’industrie continue de nourrir de nombreuses vocations, même si celles et ceux qui rêvent d’en faire leur carrière ne savent pas toujours très bien comment s’y prendre pour faire de leur métier rêvé une réalité.

Ainsi que le soulignent Sheena Butler-Young, correspondante senior pour la plateforme Business of Fashion (BoF), et Sophie Soar, responsable de l’onglet « carrières » du site favori des insiders de l’industrie, afin de mettre un pied dans la porte, il est important de prendre le contexte actuel en compte.

En l’occurence, la récession annoncée pour la fin de l’année, et la demande qu’elle va entraîner de certains profils clés. « Dans les faits, on est déjà en pleine récession, mais elle est supposée être plus brève et moins violente que celle de 2008. Par conséquent, les marques mettent l’accent sur les postes critiques, qui leur permettent de tenir le coup jusqu’à ce que la situation économique se stabilise » avance Sheena Butler-Young. Soit, principalement, des postes logistiques, centrés plus sur la vente de gros que le commerce de détail.



Déjouer les algorithmes

Le conseil de Sophie Soar pour obtenir un entretien même si vous postulez pour un poste moins crucial et donc, plus difficile à obtenir? Parvenir à utiliser le screening initial à votre avantage.

« La plupart des CV que reçoivent les marques de mode sont d’abord scannés par une série de logiciels, d’où l’importance d’utiliser les bons mots clés. Pour s’assurer de passer cette première étape, il est primordial de bien cibler l’offre d’emploi pour laquelle on postule, et d’adapter le langage de son CV en conséquence » conseille Sophie Soar.

Qui recommande toutefois de ne pas simplement saupoudrer votre CV de mots-clés, mais bien de prendre le temps de les intégrer de manière cohérente, afin que votre candidature ne semble pas déplacée.

Et Sheena Butler-Young de revenir sur l’importance de la logistique dans l’univers de la mode, argumentant qu’il s’agit-là d’une route moins saturée que celle des stages pour mettre un pied dans la porte, ainsi que d’une excellente manière de se démarquer de profils similaires aux siens. « C’est clair que ça n’a peut-être pas l’air aussi sexy que de commencer en tant qu’assistant d’un créateur, ou même dans la vente, mais quand il s’agit de se différencier, cela représente un vrai avantage » a-t-elle rappelé lors du live enregistré pour BoF avec sa collègue. À bons entendeurs…