Festivals: se protéger les oreilles… avec style

La saison des concerts en plein air bat sont plein, n’en déplaise aux oreilles des festivaliers. La plupart d’entre eux ne portent en effet toujours pas de protection auditive, malgré les avertissements des scientifiques. Il existe pourtant des solutions inventives, à l’image de la collab que signe la marque Loop avec Tomorrowland.

Selon une enquête de l’université de Gand, 73 % des jeunes belges ne portent jamais de bouchons d’oreille en boîte et 64 % ne les utilisent pas non plus lors des concerts. C’est beaucoup quand on connaît les conséquences que peuvent avoir une musique trop forte sur l’oreille interne. “Un volume excessif peut endommager ou même détruire les cellules ciliées (NDLR: les cellules sensorielles qui tapissent la cochlée). Une exposition continue ou répétée et une augmentation constante du son accroissent le risque d’endommager le système auditif. Le seuil de danger est estimé à 85 décibels. Les concerts et la musique de boîte de nuit émettent 105 décibels. La perte auditive survient rapidement”, avertit la Maison de l’appareil auditif.

18 à 20 décibels de moins

Mais pour certains, les bouchons d’oreilles restent connotés négativement. Réputés gênants et laids, ils sont encore souvent boudés par les spectateurs. L’initiative de la marque belge Loop entend dès lors changer la donne. Le label spécialisé dans les protections auditives s’est en effet associé à Tomorrowland pour lancer une action de sensibilisation, histoire de motiver les jeunes à opter pour des accessoires anti-bruit de qualité avec une gamme d’articles édités spécialement pour l’occasion. « Nos bouchons fournissent une atténuation de 18 à 20 décibels. Comment ? Ils contiennent un canal acoustique, un filtre et une membrane par lesquels entrent les ondes sonores. Ce canal est de même longueur que votre conduit auditif et imite la fonction de votre oreille, pour une expérience sonore naturelle”, résume le co-fondateur de l’entreprise Maarten Bodewes.

Concrètement le modèle Experience de Loop a été orné pour cette collab d’un anneau doré et arbore à l’intérieur le slogan “Live, Love, Unite” de Tomorrowland. L’étui de transport rappelle une boussole, “une référence ludique au fait que les festivaliers peuvent naviguer sans encombre au fil de leur propre expérience musicale en baissant le volume”.