Invitation au voyage: Jean-Paul Lespagnard (vous) vend ses archives

Tout est à vendre. Avant de devenir nomade, le créateur belge Jean-Paul Lespagnard ouvre grand les portes de son atelier bruxellois. Les 12, 13 et 14 mai prochains, il propose à la vente ses archives mode, accessoires et objets produits en Inde, au Mexique et au Maroc. Virée shopping avec supplément d’âme.

Il a décidé de devenir totalement nomade, il l’était déjà pour partie, « c’est la manière dont je vis ».

Jean-Paul Lespagnard, créateur touche-à-tout et grand voyageur devant l’éternel, reprend le concept des quincailliers du siècle passé, qui se rendaient de village en village et de ville en ville avec leur petite boutique ambulante. A sa façon. Il entend ainsi parcourir le monde et proposer ses collections de vêtements, de bijoux et d’objets qu’il a pensés et créés en collaborations avec les artisans du monde entier qu’il rencontre au gré de ses déambulations curieuses sur notre planète Terre.

Des escales

Dorénavant, l’idée est de faire des escales. Dans des lieux très différents. « Cela peut être une boutique vide à Bruxelles, une chambre d’hôtel pendant la Fashion Week de Paris, une maison de vacances à Majorque, un appartement à Mexico ou à Hasselt, une cabane sur une plage à Goa, confie Jean-Paul Lespagnard. Tout est possible et c’est assez enthousiasmant. Tout est flexible et peut être surprenant. »

Dans ses pop-up d’un genre nouveau, on trouvera ses vêtements, ses accessoires de mode et des objets tels la gaufre iconique et les porte-manteaux produits à Delhi, la vaisselle façonnée dans les régions de Puebla et de Jalisco au Mexique, les luminaire dans la région du Mont Atlas et toute la mode, en Belgique.

« Archives sales »

Alors pour mieux être nomade, l’homme a choisi de se délester de ses archives, qu’elles puissent continuer leur vie avec d’autres. Lui qui vient d’inaugurer très officiellement le 6 avril dernier le co-working Silversquare Guillemins à Liège qu’il a entièrement désigné, lui qui signe les costumes du tout dernier opus du chorégraphe Damien Jalet, Thr(o)ugh, au ballet de Genève, est définitivement pour la transmission.

Il fixe ainsi rendez-vous les 12, 13 et 14 mai 2023 dans son atelier bruxellois pour y montrer ses pièces, ses sources d’inspirations, ses prototypes, raconter leur vie, leur singularité, ouvrir son coffre aux trésors et puis les voir partir vers d’autres lieux, d’autres propriétaires qui les feront leurs.

Les places sont limitées, inscrivez-vous, conseil d’amie.

> Inscriptions : www.eventbrite.com



