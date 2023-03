L’ultradésirable pour toutes: 3 marques de lingerie inclusive

Plus que jamais, les marques de lingerie mettent complexes et préjugés à nu pour dévoiler une offre toujours plus inclusive. Les dessous prennent le devant, et on applaudit l’audace.

1 – Cœur à corps

Monki joint à nouveau ses forces à celles de la Body Dysmorphic Disorder Foundation (BDDF) afin de sensibiliser le public au trouble de la dysmorphie corporelle (TDC). Pour l’occasion, ces sous-vêtements en édition limitée présentent donc des messages d’affirmation positive, afin de rappeler à la personne qui les porte qu’elle est unique et qu’elle est davantage que son reflet, et ce qu’elle voit à l’extérieur. Le tout, dans des teintes sorbet du plus bel effet.

© SDP

monki.com

2 – Conforamax

Cami Téllez n’a pas eu besoin d’un diplôme de la prestigieuse université de Columbia, qu’elle a quittée en plein cursus, pour écrire sa success-story. La jeune créatrice de Parade, le label lingerie préféré de la Gen Z, est en effet à la tête d’un empire de l’underwear en devenir, la valeur de sa marque inclusive et colorée étant estimée à 140 millions de dollars.

© SDP

La clé de son succès? Des sous-vêtements aussi respectueux du corps de celles et ceux qui les portent que de la planète, entre positivité, tissu recyclé et production nourrie à l’énergie verte. Un parti pris qui a conquis les moins de 30 ans, dont Parade espère maintenant que les (grands-)parents mettront leur tiroir à lingerie sens dessus dessous.

yourparade.com

3 – Lignes courbes

© SDP

Pour Hunkemöller, la volupté n’est pas une tendance, c’est un manifeste mais aussi et surtout une célébration décomplexée de la beauté du corps féminin, quelle que soit sa taille.

Et parce que la marque est convaincue que toute femme a le droit de se sentir bien dans sa peau, sa campagne Rock your Curves met les courbes à l’honneur, à commencer par celles de Joann van den Herik, cousine de Bella et Gigi Hadid. Disponible du 70A au 80J et du XS au 3XL, la collection n’attend plus que d’épouser vos formes.

hunkemoller.com