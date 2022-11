Ce 21 novembre commence la Semaine de la mucoviscidose, qui reste la maladie génétique grave la plus courante en Belgique. A cette occasion, l’association Muco relance sa campagne #mucosocks et propose des chaussettes ultrabariolées. C’est le pied !

Si vous croisez le bourgmestre de votre commune cette semaine, n’hésitez pas à lorgner ses pieds ! 180 de nos maïeurs belges – de Charleroi à Waterloo en passant par Gand, Namur ou Mouscron – participent en effet à l’opération #mucosocks. Concrètement : en plus de leur écharpe noir-jaune-rouge, ils et elles arborent, en cette Semaine de la mucoviscidose, les chaussettes bariolées de l’association Muco, vendues pour soutenir la recherche contre cette maladie.

Des traitements à améliorer

Aujourd’hui, plus de 1300 personnes vivent en Belgique avec la mucoviscidose, une pathologie encore incurable et qui limite l’espérance de vie à entre 43 et 53 ans. La plupart des patients souffrent d’une capacité pulmonaire gravement diminuée et enchaînent bien souvent les infections. Et tous les dix jours, un nouveau-né est diagnostiqué en Belgique.

Si aucun médicament ne permet encore de guérir les patients, certains traitements ralentissent et allègent les symptômes. Mais la recherche doit encore énormément avancer… Il vous reste donc une chose à faire : vous réchauffer les pieds.