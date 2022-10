Trois nouvelles adresses à Bruxelles pour shopper ses accessoires

Cap sur trois adresses bruxelloises qui offrent aux accessoires la place capitale qu’ils méritent.

1—Dans le même sac

Le Tanneur s’offre un écrin tout neuf à l’Inno, «un partenaire de grande qualité qui met l’expérience client au cœur de sa stratégie» pour Christian Rondelet, directeur général du label français. Dans ce nouveau concept «La Maison», le maître-maroquinier offre à sa clientèle belge une immersion dans l’univers de la marque et un retour sur son histoire centenaire.

12, avenue Louise, à 1050 Bruxelles. letanneur.com

2—Chic alors!

2 © SDP

Après un showroom anversois et une vitrine estivale à Knokke pour sa collection précieuse de sacs à main et accessoires vintage de luxe, Labellov pose ses valises à Bruxelles, en plein cœur du quartier Brugmann, pour le plus grand plaisir des modeuses. Balenciaga, Celine, Chanel, Dior, Prada… La mode circulaire n’a jamais été plus élégante, ni désirable.

61, rue Emile Bouilliot, à 1050 Bruxelles. labellov.com

3—Du bon pied

3 © SDP

Vous pensiez le règne de la sneaker culte révolu? Détrompez-vous: chez Solebox, elle s’affiche dans ce qu’elle a de plus exclusif et prisé, l’adresse étant devenue en quelques semaines seulement le Q.G. des collectionneurs qui y dégotent ici modèles rares et baskets de tous les jours.

86, boulevard Adolphe Max, à 1000 Bruxelles. solebox.com