Ce vêtement ultra tendance est dangereux au volant

Depuis plusieurs saisons déjà, la doudoune caracole en tête des tendances, et s’invite désormais aussi dans notre déco mais aussi à nos pieds, avec les pantouflounes. Problème: au volant, ce vêtement, sous ses airs de protection matelassée, s’avérerait être un danger.

En cause: le volume de votre doudoune, ou de toute autre veste enveloppante, certes, mais aussi volumineuse, ce qui réduit l’efficacité de votre doudoune de sécurité. En 2020 déjà, les agences de sécurité routière belges, allemandes et néerlandaises conseillaient tant aux conducteurs qu’aux passagers d’une voiture d’enlever leur manteau avant de boucler leur ceinture. Attachée avec une doudoune ou autre vêtement de taille, celle-ci se distendrait en effet légèrement pour épouser les contours de ce dernier, ce qui rend sa protection moins efficace.

Dans un rapport sur le sujet, l’ADAC, l’agence de sécurité routière allemande, soulignait ainsi que les personnes impliquées dans des accidents de la route avaient des blessures plus sévères si elles étaient vêtues de manteaux d’hiver, même si l’accident se produisait à basse vitesse.

Même en cas de simple freinage d’urgence, des blessures peuvent se produire, parce que le rembourrage de votre doudoune laisse la place à la ceinture de bouger le long de l’abdomen, plutôt que le long des hanches pour les adultes ou des cuisses pour les enfants, ce qui augmente le risque de lésions internes » mettait en garde l’ADAC.

Dangereuse, la doudoune? Getty Images

Un constat qui a poussé les Britanniques à imposer une amende salée: dès décembre 2022, les conducteurs d’outre-Manche ont été prévenus qu’ils s’exposaient à une amende allant jusqu’à 5 000 livres, ou plus de 7 000 euros, s’ils prenaient le volant vêtu d’une doudoune, d’un manteau d’hiver, d’un pull de Noël, de bottes ou de tout autre vêtement ou accessoire susceptible de diminuer leur maîtrise de leur véhicule.

D’après les instances responsables, le port d’une doudoune au volant mettrait non seulement celui qui la revêt en danger, sa ceinture étant de facto mal positionnée, mais présenterait aussi une menace pour les autres conducteurs, le côté massif de votre veste matelassée réduisant votre capacité à atteindre le volant et le levier de vitesse. On privilégiera donc la doudoune en extérieur ou dans les transports en commun, et en voiture, on enlève une couche et on monte le chauffage si nécessaire.