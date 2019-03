Chanel et les neiges éternelles

Il a neigé cette nuit, la poudreuse a tout recouvert, une couche épaisse forme un cocon sur les sapins, les sentiers, les cimes et les toits de douze chalets grandeur nature, alignés en une ruelle villageoise qui se clôt sur le plus beau, le chalet Gardénia, avec ses volets verts ornementés et calligraphié, un A pour Automne, un H pour Hiver et la date 2019-2020, la première saison que Karl Lagerfeld ne verra pas.

...