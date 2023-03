Charmes indiscrets: voici les tendances hommes de cet été

Un nombril par-ci, une épaule par-là, voire un jockstrap sous une jupe pour les plus audacieux. L’été 23 en appelle au sex-appeal. On vous présente les tendances hommes qui feront sensation une fois la période estivale venue.

Mise à nu

Le sex-appeal triomphe cette saison dans la mode masculine et le nu se décline à toutes les sauces: nombrils, biceps ou épaules sont à l’honneur. Tandis que JW Anderson propose des tee-shirts troués de hublots, Dries Van Noten habille ses hommes de tops à fines bretelles. LGN Louis Gabriel Nouchi, lui, a fait sensation à la Fashion Week avec un top hyperpoilu vêtu ni plus ni moins d’un peignoir grand ouvert et d’un collier.

Dries Van Noten – Celine – JW Anderson – Dior

Y2K toujours OK

Cette esthétique du changement de siècle n’a pas dit son dernier mot. Ainsi des jeans délavés et troués chez Doublet, Dolce & Gabbana et Etudes, des leggings arc-en-ciel chez Loewe, des crop tops chez Mowalola et Vtmts (ancien Vêtements), ou encore des sneakers chez Viron aux graphismes rave de Sami Moubtakir.

Mowalola – Vtmnts – Dolce & Gabbana – Louis Vuitton

Contre la montre

Du cyclocross aux Hell’s Angels, le maillot de course en Nylon ou la veste de motard en cuir noir donneront des sueurs aux messieurs cet été.

Rick Owens – Louis Vuitton – Walter Van Beirendonck – Alyx 9SM

Delirium Denim

Oui, c’est vrai, le jeans figurait déjà parmi les tendances de la saison dernière. Et de la précédente. Mais cette année, on célèbre le 150e anniversaire du 501 de Levi’s et le denim est omniprésent, de Prada à Y/Project. On en veut pour preuve aussi Ryan Gosling en Ken, avec sa veste délavée sans manches dans le très attendu Barbie.

Prada – Dolce & Gabbana – MSGM – Etudes

C’est gonflé!

A fond les ballons, à l’instar de la combinaison gonflable en latex du styliste britannique Harri pour le chanteur Sam Smith aux Brit Awards, de la fleur oversized de Nina Ricci portée par Harry Styles au même événement, ou des «grandes bottes» rouge de MSCHF qui ont fait parler d’elles voici quelques semaines. Volumineuses aussi: la mode de Willy Chavarria et Hed Mayner, deux des créateurs pour hommes les plus influents du moment, ou les tenues de Walter Van Beirendonck pour notre candidat à l’Eurovision Gustaph.

Willy Chavaria – Hed Mayner – Walter Van Beirendonck – Loewe

Le deux-pièces lâche du lest

Exit épaules carrées et épaulettes. Le costume croisé reste la norme, dans une coupe relax et une matière aérienne, assorti d’un pantalon baggy et d’un tee-shirt. A contre-courant, Prada et Celine proposent un modèle skinny, réminiscence des années 2000.

Prada – Zegna – Hermes – Giorgio – Armani

Le nouveau western

Pendant la Fashion Week parisienne, Thom Browne a dégainé l’homme du Far West. Son mannequin en tenue de rodéo, avec Stetson, jockstrap et godemiché intégré, le tout en tweed façon Chanel, paillettes en prime, a fait forte impression. Dries Van Noten nous emmène pour sa part au Grand Ole Opry, le temple country de Nashville. Et ce qui se passe au ranch de Casablanca… reste au ranch.

Dries Van Noten – Casablanca – Thom Browne – Namacheko

Ultraviolet

La vie en mauve… ou en parme, ou en pourpre, ou en lilas, c’est au choix. Vu chez Walter Van Beirendonck et Hermès, notamment.

Walter Van Beirendonck – Hermes – Kolor – Comme Des Garcons

Ronde de nuit

Les pyjamas sont de sortie, à l’ancienne, en coton, chez Dries Van Noten, Givenchy, Emporio Armani, ou légers et brillants en soie, chez Celine. Et parce que ce sont les beaux jours, avec un pantacourt, s’il vous plaît.

Givenchy – Fendi – Emporio Armani – Etro

Lignes d’horizon

Qu’importe leur direction ou leur assemblage, elles tracent leur route. Chez Kenzo, elles ondulent légèrement et côtoient d’élégants carreaux et des cols marins, Prada joue avec le vichy. Et chez MSGM et Bluemarble, on n’est pas très loin de la tenue de prisonnier.