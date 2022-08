Chic, l’automne arrive : voici les douze tendances pour la saison

Douze styles à suivre (ou pas) pour parader gaiement sous le parapluie et fouler les feuilles mortes le cœur léger.

1 Marcel champion

Ce basique ne faisait pas encore partie de votre placard? C’est le moment de craquer pour un singlet puisque les modèles pullulent dans les collections des grandes marques, de Prada à Chloé en passant par Bottega Veneta.

Bottega Veneta © IMAXTREE

Chloé © IMAXTREE

2 Tombé du lit

L’alternative post-Covid toute trouvée pour les nostalgiques des longues journées confinées passées en mode pantoufles: un manteau ample et cosy à souhait aux petits airs de peignoir.

Coperni © IMAXTREE

3 Bal costumé

Rien n’est plus sexy qu’une femme en smoking. Ce n’est pas Marlene Dietrich qui dira le contraire. La version 2022 se veut très libre, tantôt bien cintrée, tantôt trop large.

Saint Laurent © IMAXTREE

Givenchy © IMAXTREE

Proenza Schouler © IMAXTREE

Alaïa © IMAXTREE

4 Mise à feu

Les podiums voient rouge cette saison, pourquoi ne pas se mettre au diapason?

Sacai © IMAXTREE

Max Mara © IMAXTREE

5 Tête de nœud

Parfois charmant, parfois grand et graphique, mais toujours avec une référence au passé. Vu chez Jil Sander, Valentino et Schiaparelli, entre autres.

Jil Sander © IMAXTREE

Valentino © IMAXTREE

Carolina Herrera © IMAXTREE

Schiaparelli © IMAXTREE

6 Période sombre

Des noctambules aux punks, la vie est aussi belle en noir.

Hermès © IMAXTREE

Jason Wu © IMAXTREE

7 Toujours plus long

La jupe fait le grand écart: super mini la saison dernière, elle se porte désormais traînant au sol. A combiner avec des bottes à plate-forme pour celles qui ont besoin de gagner quelques centimètres tout de même.

Tod’s © IMAXTREE

Rick Owens © IMAXTREE

8 Corps à corps

Le surréalisme s’invite au vestiaire: les motifs représentant des parties de notre anatomie décorent vêtements et accessoires.

Y/Project © IMAXTREE

9 Carrure d’athlète

Les blazers aux épaules remarquablement larges continuent à inspirer les créateurs, chez Versace, Louis Vuitton et bien d’autres.

Louis Vuitton © IMAXTREE

Dolce & Gabbana © IMAXTREE

Prada © IMAXTREE

Versace © IMAXTREE

10 Retour aux bancs

Il ne faut pas (nécessairement) être écolier pour porter des chaussettes au genou et des imprimés écossais. L’exemple à suivre: Cher Horowitz, protagoniste du film culte des années 90 Clueless.

Dior © IMAXTREE

Rokh © IMAXTREE

Miu Miu © IMAXTREE

Chanel © IMAXTREE

11 Deuxième peau

Dur à cuire, le cuir qui traverse encore cette saison… mais dans une version plus souple et des tons automnaux doux comme l’ocre, le camel et le rouille.

Fendi © IMAXTREE

Max Mara © IMAXTREE

Chloé © IMAXTREE

12 Perles modernes

Le collier de perles blanches se décoince et reçoit enfin la modernisation qu’il mérite.

Blumarine © IMAXTREE