Comment chiner des pépites sur Vinted? Les conseils de 3 influenceuses belges

La seconde main a fait un retour en force ces dernières années, et ce, surtout en ligne avec des plateformes comme Vestiaire Collective, Depop et, bien sûr, Vinted. Lou, Océane et Juliet, trois influenceuses 100% belges, partagent leurs conseils pour dénicher les pépites qui nous font rêver.

Les conseils de Lou pour des articles intemporels

Avec son style simple et décontracté, qu’elle décrit d’ailleurs de casual, Lou, plus connue sous le pseudonyme @unpeudelou sur Instagram essaie surtout d’investir « dans des pièces intemporelles et durables qui peuvent aller avec tout. » Adepte de la mode éthique et des bons plans, elle nous partage ses conseils pour dénicher des pépites sur Vinted.

« Avant tout, il faut de la patience. Plus tu vas commencer à filtrer sur l’app, faire des recherches précises et mettre des articles en favoris, plus l’algorithme va réussir à te cerner. À l’heure actuelle, on va dire qu’il m’a bien cerné, dans mes goûts, mes tailles… » Toutefois, il faut veiller à être le plus précis possible dans nos recherches de la pièce idéale, notamment dans le choix de ses mots-clés, car il est facile de se perdre sur la plateforme. « Il faut se dire que sur Vinted, il y a vraiment énormément d’habits et donc, si je mets juste pull bleu, ce n’est pas très précis. Il faut donner le plus de détails possibles, comme la marque, les tailles et l’état dans lequel je veux que mon article soit. Maintenant, on peut même filtrer les matières du vêtement et ça permet vraiment d’avoir des articles qui nous correspondent. »

Le Pinterest board de Lou – @unpeudelou

Pour trouver des articles similaires à ceux que nous pouvons voir sur son Pinterest Board ci-dessus, Lou nous explique: « si je recherche un bon blazer par exemple, je filtrerais les mots: femmes, vêtements, blazers et tailleurs. Puis, je rajoute les couleurs telles que du bleu, du marron et du gris, et bien sûr des marques réputées pour leur qualité comme Balzac Paris, Arket, Cos, American Vintage. Pour les pantalons de tailleur – un basique à absolument avoir selon moi, j’irais dans la catégorie pantalons, pantalons à jambes larges et ensuite je filtre les couleurs et les marques comme Armedangels, Cos, Sézane… »

Toutefois, comme toute bonne chose, Vinted est à consommer avec modération. « Je ne dirais pas que j’achète souvent dessus car surconsommer, même si c’est de la seconde main, ça reste surconsommer. En plus de ça, il faut aussi être conscient qu’aujourd’hui Vinted est en grande partie alimenté par la fast-fashion. »

Le coup de cœur de Lou

« Je dirais que ma plus belle trouvaille est aussi la plus symbolique. C’est ma tenue de fête de fiançailles, une robe Sandro blanche toute simple que j’ai eu à un mini prix. Elle était impeccable! » La seconde main peut servir pour tout type d’occasion, mais lorsqu’on achète en ligne, il faut veiller au délai d’envoi et de livraison. « La fête a été organisée assez last minute, je n’avais donc pas droit à l’erreur. Si la robe ne m’allait pas je n’avais pas de plan B. »



Les conseils d’Océane pour des pièces vintage

Souvent les gens décrivent le style d’Océane Davin, plus connue sous @odavintageson, de « madame » dû à son choix vestimentaire composé grandement d’ensembles de blazer/pantalon assortis ou de tailleurs tendances. « Tout ça, j’adore ! Et au même temps j’adore aussi avoir des pièces qui font un peu plus street comme un sweat un peu large ou des baskets. J’aime bien casser le classique et le mélanger. »

Voici les 3 conseils d’Océane pour dénicher des petites perles sur la plateforme:

« Il faut prendre le temps de bien chercher parce qu’on peut vite avoir des surprises sur Vinted. Que ce soit au niveau des tailles, des faux, des couleurs… Il faut vraiment analyser les photos et il faut surtout avoir une idée assez précise en tête pour ne pas y passer des heures. » Une longue quête peut en démotiver plus d’un, mais il ne faut pas perdre espoir!

Le choix des marques est très important. « Il y a de nombreuses marques dont je sais qu’elles proposent de belles coupes, de bonnes matières et des prix abordables. Certaines sont des marques vintage que ma mère portait, comme Cyrillus. »

Et pour finir, Océane nous propose de faire un petit travail de terrain. « Lorsque je vais en friperie et que je vois une pièce que j’aime bien, je prends en photo l’étiquette pour pouvoir rechercher la marque sur plus tard sur Vinted. » Cela permet de découvrir pleins de nouvelles marques et d’avoir des articles qui correspondent davantage à nos goûts.

En accord avec un éthique plus durable, Océane essaie d’éviter de tomber dans la surconsommation. « J’ai beaucoup acheté à un moment donné dans ma vie. Je commandais presque toutes les semaines et c’était vraiment devenu de l’abus. Maintenant, je le fais vraiment quand j’ai une envie précise. »

Les coups de cœur d’Océane

« C’était déjà il y a un petit temps, mais c’était vraiment ma meilleure trouvaille ever. Je voulais un blazer oversized gris et j’en ai trouvé un de la marque Courrèges! Normalement, c’est assez hors de prix et là, il m’a couté une vingtaine d’euros seulement! Et son état est juste incroyable. » N’y aurait-il pas un dernier petit conseil caché derrière ce coup de cœur? Eh bien, oui! « Je l’ai déniché dans la catégorie Hommes et donc, au moins, il était bien oversized. »



Son deuxième coup de cœur est une paire de chaussures simples, achetée comme neuves et portée jusqu’à l’usure. « Ma paire de mocassins de la marque Buggy! C’est une marque de chaussures de travail, elle est donc assez solide. Je l’ai payé 5€, et elle était comme neuve avec une qualité de dingue! »



Les conseils de Juliet pour des produits uniques

Juliet Bonhomme, comme on peut le voir sur sa page Instagram @julietbonhomme, privilégie les pièces décontractées, mais surtout uniques. « J’aime porter des baskets, de jolis hauts et jouer avec les superpositions. Je dirais que mon style est avant tout confortable, avec souvent des touches de couleur et des influences variées, aussi bien des années 70 que plus récentes. Un mélange entre confort et coquette – comme on dit aujourd’hui. » Actuellement à la tête du workshop The UpCycling Lab, Juliet se consacre essentiellement à la revalorisation des vêtements et à la mode éthique.

« Pour dénicher des pépites sur Vinted, moi, je fonctionne par marques que j’aime bien et que j’ai déjà zieuté en neuves. » Ici aussi, il y a un travail de repérage en amont: on repère des pièces qui nous plaisent en boutique ou ailleurs, puis on les cherche en ligne. « Je suis assez précise dans mes recherches grâce aux filtres, je ne me balade jamais vraiment par hasard dessus. Je trouve ça assez chronophage et décourageant à la longue. » À côté de ça, l’influenceuse utilise une autre petite technique bien connue des utilisateurs de la plateforme: « je mets toujours du moins cher au plus cher dans les filtres. Je trouve toujours des pépites pas chers, puis je négocie, je compare… »

Tout comme Lou et Océane, Juliet Bonhomme achète de moins en moins d’articles de seconde main en ligne. « Comme j’ai eu beaucoup de déceptions, je chine beaucoup plus en friperie aujourd’hui. Surtout pour pouvoir essayer les pièces car ce n’est pas parce qu’elles sont canons et tendances qu’elles vont forcément m’aller. En grandissant, je réalise que je veux seulement mettre des pièces dans lesquelles je me sens belle. »

Le coup de cœur de Juliet

À la fois original, mignon et éthique, « ma pièce coup de cœur du moment est un sac fabriqué à partir de languettes de cannettes, de la marque Dalaleo. Je suis trop contente de cette trouvaille parce que, déjà, c’est un pièce durable faite en Italie et en plus, je l’ai trouvé à 60€ au lieu de 130€! » Et petit fun fact: « J’ai reçu ce sac pour Noël de la part de ma grand-mère, même si c’est moi qui l’ai chiné sur Vinted. »

Sac en languettes de canettes de la marque Dalaleo (@dalaleo)