Christian Wijnants lance sa première ligne de chaussures

Le Belge mise sur la qualité : les modèles en cuir sont fabriqués à la main par des entreprises familiales expertes, localisées dans les Marches, en Italie. La Perse et le Moyen-Orient sont au centre de cette collection qui s'aligne ainsi à celle des vêtements de l'automne-hiver 2018. En marge des pièces inédites, on y retrouve certains coups de coeur, imaginés précédemment et exclusivement pour les défilés. La ligne est disponible à Anvers, chez Coccodrillo et dans la boutique du créateur. M.D.