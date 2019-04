Christoph Rumpf, un prince au Festival d'Hyères

Le Festival international de mode, de photographie et d'accessoires de mode à Hyères a consacré l'autrichien Christoph Rumpf et sa collection Homme, la créatrice espagnole Noelia Morales et son "mastectomy patch" qui n'a rien d'accessoire et la sud-africaine Alice Mann dans la catégorie photo pour son reportage sur les majorettes de chez elle. Bravo.

