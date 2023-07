Citytrip, plage ou vacances sportives? Les essentiels à glisser dans sa valise

Fini d’angoisser sur le contenu de la valise: quelle que soit votre destination de vacances, laissez-vous inspirer par cette sélection d’essentiels.

Cet article a été réalisé en collaboration avec Zalando, la sélection d’articles a été effectuée de manière indépendante par la rédaction.

Voyage à la plage

On bâtit sa garde-robe sur base des essentiels de plage. Concrètement, on commence donc par glisser trois bikinis, maillots ou shorts de bain dans la valise. Viennent ensuite quelques vêtements que vous pouvez facilement mettre ou enlever par-dessus votre maillot de bain. Pensez versatilité : un maillot une pièce peut faire office de body, tandis qu’un bikini se porte parfaitement en haut, par exemple sous une salopette. Une paire de talons ou des boucles d’oreilles transformeront votre caftan en robe de soirée en un seul geste, et en été, vous pouvez aussi bien porter une jolie paire de tongs à la plage qu’à table sous une jupe longue.

Vacances sportives

Vous avez prévu une épopée à vélo ou une randonnée pendant vos vacances ? Emportez au moins trois tenues sportives, adaptées à la discipline que vous comptez pratiquer. Et sachez qu’un joli bas peut transformer votre haut d’entraînement en tenue au chic décontracté. Une chemise ou un blazer en lin sur votre tenue de cyclisme monochrome ? Très Jacquemus. Et rien n’empêche d’emmener vos claquettes de la douche à l’apéro en terrasse pour une touche de street. Un gilet d’entraînement ou une veste de pluie judicieusement choisis peuvent quant à eux passer pour une veste décontractée lors d’une sortie.

Citytrip

Peut-être la valise la plus difficile à boucler. C’est qu’il s’agit d’être paré·e à une multitude d’éventualités: vous enfilez les kilomètres, mais vous ne voulez pas non plus avoir l’air d’être (sorry, les sportifs) des randonneurs égarés. Surtout si vous deviez réussir à décrocher une table dans ce restaurant ultra coté qui vous fait saliver… Et puis il y a la météo, aussi : personne n’est à l’abri du combo soleil au réveil et pluie l’après-midi. La solution? En faire des couches! On part d’une base versatile, une robe sans manches par exemple, et dans son sac à main, on emporte une veste légère comme une plume et un bijou pour habiller le tout si la situation l’exige. Surtout, on oublie les chaussures de randonnée: baskets ou sandales confortables feront parfaitement la blague, quelle que soit l’occasion.