Deux spécialistes du soulier, de la chaussure en cuir à la basket, nous confient leurs tips pour prendre soin de vos précieux.

A quelle fréquence faut-il nettoyer ses chaussures en cuir ?

Antoon Van den Ecker est cordonnier et gérant de Toni Taloni, à Anvers.

« Une chaussure en cuir mal entretenue se salit plus vite. Si le cuir a été saturé avec un produit de soin, il suffit de frotter les tâches pour ne pas qu’elles s’incrustent. Il faut idéalement entretenir ses chaussures au moins une fois par mois, avec un produit non agressif et adapté au type de cuir : de cette façon, le cuir devient imperméable, on peut éviter les petites déchirures sur le cuir verni et il n’est plus nécessaire de renforcer sa semelle en cuir – un label de qualité pour de nombreux créateurs de chaussures – avec une semelle en caoutchouc.

Utilisez des produits de qualité pour le nettoyage : pas les petits pots de produits chimiques vendus à bas prix dans les supermarchés, mais des marques de référence, comme Saphir Médaille d’Or, qui utilisent des ingrédients naturels. Evitez aussi absolument les produits auto-lustrants: ils bouchent les pores du cuir, ce qui fait que celui-ci ne pourra plus respirer et que la chaussure va s’user et se fissurer de l’intérieur. L’ammoniac sur une éponge à lustrer fera effectivement briller vos souliers, mais il les asséchera aussi à la vitesse grand V.

Ne portez pas vos chaussures plus longtemps qu’une seule journée et laissez-les sécher pendant 24 heures en y plaçant un embauchoir de façon à ce qu’elles ne perdent pas leur forme. Utilisez également l’embauchoir lors du nettoyage afin d’atteindre tous les recoins et investissez dans une brosse à lustrer en crin de cheval, dont les poils éliminent les produits résiduels des chaussures. Nettoyez ensuite la brosse avec un vieux tee-shirt. »

Comment protéger (efficacement) ses sneakers ?

Steve ‘Boo’ Ladani est le cofondateur Sixsixsix, une boutique bruxelloise de vêtements et de sneakers vintage.

« Je remarque que la qualité des grandes marques de sneakers a baissé ces dernières années. Raison de plus pour prendre soin correctement de ses chaussures. L’entretien, c’est une question de bon sens. Si vous sortez en boîte ou que vous allez promener le chien dans les champs, ne portez pas de chaussures blanches, et évitez le nubuck s’il pleut des cordes. Quand je rentre chez moi, j’utilise des embauchoirs, qui préservent la forme « crisp » des chaussures. Ensuite je les range dans leur boîte d’origine, à l’abri de la lumière du soleil et de l’humidité, parce qu’il n’y a rien de plus néfaste que les contextes humides.

Même si personnellement je n’ai jamais essayé – parce qu’on peut aussi considérer une semelle de sneakers jaune comme une patine intéressante – au sein de la sneakercommunity, le dentifrice est une bonne astuce pour redonner de la blancheur aux semelles. Je consacre toujours une ou deux heures chaque mois à l’entretien de toutes les sneakers que je porte. Un produit comme ceux de Jason Markk ou Crep Protect, une brosse à chaussures souple et un chiffon en microfibre suffisent. Et pour finir : ne serrez surtout pas trop vos lacets : non seulement c’est un grand fashion faux pas, mais en plus ce n’est pas très confortable et ça bousille la forme de vos chaussures. »

