« Nous avons travaillé dur, très dur », a déclaré Julian Klausner après ses débuts sur le podium en tant que nouveau directeur artistique de Dries Van Noten. Notre journaliste de mode Jesse Brouns était sur place et s’est entretenu avec le créateur en coulisses du défilé.

C’était le défilé à ne pas rater hier à Paris : Dries Van Noten – la marque – a présenté son nouveau directeur artistique : Julian Klausner a fait ses débuts sur le catwalk installé dans l’imposant Palais Garnier. Dries Van Noten – le créateur – avait déjà donné l’un de ses meilleurs défilés pour hommes dans le majestueux opéra, devant une salle vide, avec une tribune et un podium sur la gigantesque scène. Ce défilé était donc un peu moins flamboyant. Et c’était exactement le but recherché.

Julian Klausner, qui semblait prêt pour son moment sous les feux de la rampe, a expliqué en coulisses que le lieu avait déjà été choisi avant qu’il ne commence à travailler sur la collection.

« On nous a donné l’occasion de défiler ici, ce qui n’est vraiment pas évident. J’ai hésité un moment.

Je me suis dit que l’endroit était peut-être un peu trop grandiose après tout.

Il est vrai aussi que les saisons précédentes, nous avons présenté nos défilés dans des salles d’un tout autre genre. Mais finalement, je me suis dit que c’était vraiment un lieu très spécial et qu’il fallait en profiter ».

© Umberto Fratini / Gorunway

« L’énergie d’une autre époque »

Lorsque Julian Klausner travaillait à Paris – pour John Galliano chez Maison Margiela – il venait régulièrement voir des spectacles au Palais Garnier. « J’aime le théâtre, j’aime la danse, et j’aime aussi l’idée d’un rideau qui s’ouvre, d’une première » explique-t-il.

« J’ai donc erré ici, à la recherche d’un espace peut-être moins imposant ». Et son choix s’est porté sur un long couloir sombre, relativement peu décoré. Où l’on sentait en quelque sorte « l’énergie d’une autre époque ».

« Et je me suis demandé : et si les murs pouvaient parler, quelles histoires entendrait-on ? »

Les coulisses dans lesquelles le créateur s’est entretenu avec nous, parmi des dizaines de mannequins, de maquilleurs, d’habilleurs, d’amis et de journalistes – et Dries Van Noten – étaient un foyer opulent aux murs ornés de dorures et aux sols en marbre, « sans doute les plus belles coulisses que nous ayons jamais eues », a déclaré M. Klausner en riant. « Nous avons travaillé dur, très dur », a-t-il déclaré. « Je voulais avant tout créer un moment agréable. Tout ceci n’était pas censé être trop pesant ».

© Umberto Fratini / Gorunway

Objets trouvés

S’il est né à Anvers, Julian Klausner, 33 ans au compteur, a grandi en grande partie à Bruxelles et est d’ailleurs francophone.

« J’étais le plus jeune d’une famille de quatre enfants et j’ai donc hérité d’une boîte à costumes bien remplie. C’est ainsi qu’est né mon intérêt pour les vêtements et la mode » sourit-il. « En créant des personnages. Instinctivement, en jouant. Avec un foulard qui devient soudain une jupe, une cape ou un chapeau. Avec une ceinture, une cravate, un lacet. Ce lacet, en coton ciré blanc, se retrouve dans la collection sous forme de collier ou de franges sur des manteaux de laine, entre autres. Des objets trouvés, transformés en accessoires de luxe ».

Et de noter que « le blanc est un peu le fil rouge de la collection. Enfin, un fil blanc ».

« La palette de couleurs est plutôt sombre et aussi très riche, et ces touches de blanc allègent un peu le tout ».

Les tenues les plus spectaculaires s’inspirent de l’architecture des théâtres du XIXe siècle, dont le Palais Garnier, avec des jupes ou des robes faite de glands de différentes tailles et couleurs, de velours brillant, de franges, de tissus tirant sur la moquette épaisse. Mais aussi des bustiers faits de liens de soie et des corsets confectionnés à partir de ceintures de cuir. Et bien sûr, les broderies ne manquaient pas non plus.

Lors du final, le morceau In Dreams de Roy Orbison a retenti.

© Umberto Fratini / Gorunway.

Plus d’opéra que de parking délabré

C’était, en résumé, un défilé Dries Van Noten vu à travers la perspective de Julian Klausner.

Maximaliste, plutôt qu’épuré. Plus d’opéra que de parking délabré.

« Dries n’a jamais eu peur de prendre des risques. Il nous a toujours encouragés à faire quelque chose d’inattendu, à le défier. Ce n’est pas comme si Dries Van Noten avait passé trente-cinq ans à se glorifier d’une seule et même esthétique et que je devais maintenant faire quelque chose de différent. Apporter une histoire différente saison après saison fait définitivement partie de notre ADN ».

© Umberto Fratini / Gorunway



Julian Klausner, qui a étudié à l’école de mode bruxelloise La Cambre, a rejoint Dries Van Noten en 2018 en tant que designer pour les collections féminines.

En décembre dernier, il a obtenu le poste de directeur artistique, Dries Van Noten ayant quitté l’entreprise en mars de l’année dernière.

Il reste toutefois impliqué, notamment dans la ligne de beauté et dans la conception de nouvelles boutiques : la prochaine ouverture est une boutique de beauté et d’accessoires rue Dansaert, à Bruxelles, dans les locaux du légendaire magasin de chaussures Hatshoe.

© Umberto Fratini / Gorunway



Et Dries Van Noten, qu’en dit-il?

Nous lui avons demandé s’il avait consulté Dries lors de la création. J’ai travaillé avec Dries pendant six ans. Nous nous entendons très bien. Bien sûr, il est important pour moi de connaître son opinion et de savoir qu’il soutient mes choix. Mais notre relation a changé en même temps. Aujourd’hui, c’est moi qui contrôle la situation. C’est moi qui décide ce que je lui montre et ce que je ne lui montre pas. Et c’est à moi de décider ce que je fais de ses commentaires ».

Et s’il va bientôt lire les critiques en ligne de son spectacle ? J’ai toujours eu l’habitude de lire tout, tout, tout. Mais maintenant, pour la première fois, je vais peut-être attendre. Dries m’a conseillé d’attendre de m’être fait ma propre opinion et de ne lire que les autres avis, sinon on risque d’être trop influencé. Dries donne généralement de bons conseils, alors je pense que je vais l’écouter.

© Umberto Fratini / Gorunway



LA FASHION WEEK PARISIENNE À L’HEURE BELGE

Dries Van Noten n’est pas le seul nom belge à figurer au calendrier de la Fashion Week de Paris. Mardi soir, Pieter Mulier s’est invité dans les ateliers nouvellement inaugurés de la Maison Alaïa dans le 11e arrondissement. La collection était intitulée « Liefde » – en néerlandais – et s’inspirait largement du travail du sculpteur néerlandais Mark Manders, basé à Ronse.

Marie Adam-Leenaerdt défilait pour la cinquième fois, et Julie Kegels pour la troisième fois, dans un cadre d’exception. Sa collection, dominée par le mobilier, était étonnante – nous y reviendrons.

Chez Tom Ford, Haider Ackermann a fait ses débuts mercredi soir, mais malheureusement, aucun représentant de la presse belge n’était invité. La semaine de la mode à Paris se poursuit jusqu’à mardi prochain. Toujours au programme : Meryll Rogge, Ann Demeulemeester et Christian Wijnants, ainsi que les débuts de Bernadette. Mais aussi Matthieu Blazy, à moitié belge, que nous avons croisé hier sur le boulevard des Italiens. Son premier défilé pour Chanel sera certainement l’événement de la prochaine semaine de la mode, en septembre.

