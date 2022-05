Conseils et astuces pour prendre soin de vos vêtements et les faire durer plus longtemps

En leur consacrant un peu de temps et pas mal d’attention, les vêtements restent beaux plus longtemps. Voici comment.

Un achat réfléchi

Tout commence à l’achat. Le concept est rabâché, mais tellement vrai : il faut acheter moins, mais surtout mieux. Un vêtement acheté par impulsion peut rapidement prendre la poussière dans le fond de votre armoire. Un achat utile est un vêtement que l’on peut combiner avec trois autres pièces déjà présentes dans votre dressing.

Un autre critère est qu’il ne soit pas trop délicat. En effet un vêtement qui doit être nettoyé à sec ou avec moult précautions ou qui est tellement pointu qu’il ne se prête qu’à de très rares occasions n’est pas très utile. Les maîtres-achats ? Un vêtement que l’on peut porter presque tous les jours et des classiques intemporels du genre trench-coat.

Une armoire rangée pour tout retrouver

Tirer un maximum de profit de sa garde-robe passe aussi par voir en un clin d’œil ce qui s’y trouve. On la range donc par type de vêtement ou pourquoi pas même par couleur.

On notera que les t-shirts et pulls (qu’on ne cintre pas !) sont plus faciles à trouver en rouleau dans un tiroir, alors que les chemises et les vestes méritent un cintre et un bon cintre (comprendre large, voire matelassé). Pour les pantalons, les pros conseillent de les accrocher à un crochet, seuls les jeans peuvent être pliés et mis en une belle pile. Les jupes les plus délicates méritent un morceau de papier de soie ou d’essuie-tout placé entre la pince et le vêtement.

On ne lavera pas trop, mais on ne postpose pas en cas de tache

Ne pas laver systématiquement ses vêtements permet de prolonger leur durée de vie, est bénéfique pour la planète et fait du bien à votre portefeuille.

Si le vêtement sent, par exemple le barbecue ou le graillon, il suffit souvent de l’aérer ou de le pendre dans la salle de bain durant la douche. Pour les plus tenaces odeurs de transpiration, un spray masquant les odeurs est l’exemple parfait de la fausse bonne idée. La plupart du temps ça ne masque rien, voire le mélange des odeurs fait pire que bien.

Un bon sous-vêtement en fibre naturelle et facile à laver peut déjà faire des merveilles. Pour les aventuriers il existe quelque chose comme des sous de bras.

Par contre si grosse tache il y a, on la traitera au plus vite localement avec du liquide vaisselle ou de la terre de Sommières. Une vieille tache est en effet beaucoup plus difficile à enlever qu’une « fraîche » puisque la crasse aura eu le temps d’imprégner les fibres du tissu. La tache la plus récalcitrante est souvent une tache de gras qui est sèche. Pour la faire partir, on peut saupoudrer du talc ou de la farine sur la tache avant de superposer plusieurs feuilles d’essuie-tout sur lesquelles on passe avec un fer à repasser chaud. On peut aussi frictionner la tache avec du savon de Marseille légèrement humidifié. On laisse agir avant de faire mousser avec un peu d’eau et quelques gouttes de vinaigre blanc. Autre option : frottez avec quelques gouttes de liquide vaisselle additionnées d’un peu de vinaigre (on n’oublie pas de rincer).

Enfin si on se décide tout de même à laver son vêtement fétiche on veillera à:

Et le pull en cachemire ? Le nettoyage à sec lui est interdit puisque c’est une matière vivante. On le lavera à froid (on ne dépasse jamais les 30°) et sans adoucissant. Il peut être lavé en machine avec un programme laine et avec essorage entre 400 et 600 tours maximum. Si on le lave à la main, on limite le trempage et on ne le tord pas. Cela vaut aussi pour les autres pulls. Tordre son pull est souvent synonyme de feutrage. On le sèchera donc en le déposant dans une serviette éponge et en tamponnant délicatement. Le séchage se fait à plat.

Lire attentivement l’étiquette

Choisir le bon détergent selon la tâche à éliminer ou la lessive envisagée (laine, délicat, couleurs,…)

Étudier sa machine à laver pour découvrir des options telles que lavage délicat ou à la main qui peuvent tout changer.

Séparer les couleurs et le noir du blanc

Laver séparément les matières délicates

Retourner ses vêtements

Fermer toutes les fermetures éclair avant de les mettre en machine

Ne pas trop charger la machine et regarder ce qu’on met de dedans. Histoire de ne pas ruiner cette petite merveille en cachemire qui s’est glissée vicieusement parmi les essuies.

On ne sèche pas les couleurs chatoyantes au soleil, par contre ce dernier fait des miracles sur le blanc.

Un vêtement peut presque toujours être réparé

Une tâche ou un trou ne signifie pas nécessairement la fin d’un vêtement. Il existe en effet de nombreuses façons de les réparer ou de les masquer. Rapiécer chaussettes et pulls n’a rien de compliqué surtout si on prend le parti-pris d’une réparation visible, parfois aussi appelé upcycling. Vous n’avez ni le talent ni les nerfs pour vous lancer ? Voici une multitude d’adresses aux doigts de fée.

Si jamais vous découvrez des bouloches sur vos vêtements en laine, pensez à les raser avec un rasoir.

Les cuirs, des vêtements qui ont besoin de soins spécifiques

Voici quelques conseils de l’école de mode IFA Paris pour traiter au mieux cette matière vivante qui même si elle se patine et s’embellit avec le temps ne doit pas être négligée.

De manière générale, le cuir déteste l’eau et on veillera donc à l’imperméabiliser au moins deux fois par an à l’aide d’une solution aérosol imperméabilisante, pulvérisée à environ 30 cm. On le gardera aussi dans un endroit à l’abri du soleil. On évitera de le stocker dans du plastique.

En cas de tache, il existe des gommes spéciales pour cuir. On peut aussi dépoussiérer avec une microfibre ou une chamoisine légèrement humide et parcimonieusement imbibée de savon de Marseille. On travaille toujours par petite zone et on frotte délicatement par petits mouvements circulaires. Avec un autre chiffon légèrement humide, on repasse dessus pour effectuer un rinçage. Bon à savoir : le savon de Marseille peut être remplacé par de la pierre d’argile.

Pour désinfecter et désodoriser le cuir, on imprègne un chiffon d’un mélange fait d’eau et de vinaigre blanc avant de l’appliquer délicatement. On laisse agir quelques minutes avant de rincer avec un linge humide et de sécher à l’aide d’une serviette éponge. Si on veut une solution sèche, on opte pour saupoudrage avec un mélange à base de bicarbonate et de talc. On masse le cuir pour faire pénétrer la poudre avant de le laisser reposer quelques heures. On enlève le surplus avant de nourrir le cuir. Pour le nourrir, l’idéal est de choisir une crème nourrissante ou un lait nettoyant (un démaquillant peut faire l’affaire). On l’applique par petit mouvement rotatif. Après quelques heures on peut le lustrer à l’aide d’un vieux collant.