L’hiver n’a pas encore touché à sa fin qu’elles sont déjà toutes en rayon: les chaussures bateau. Avec leur lacet qui fait le tour et leur semelle souple, elles se font soulier idéal aux beaux jours et seront, en 2025 plus que jamais, ultra-tendance.

Nous vous l’annoncions l’été dernier dans un article sur la hype des chaussures de papa. Mephisto, Paraboot, Sebago, chaussures de rando… Les dad shoes sont, depuis quelques saisons, super trendy et se déclinent en modèles féminins tous aussi canon les uns que les autres.

Ton père Ta mère en chaussures bateau

Tout daron qui se respecte a eu un jour dans son vestiaire des chaussures bateau. Sorte de mocassion souple, les Docksides de Sebago ont été conçus, à l’origine, pour servir une pratique, la navigation en l’occurence. Résistante, imperméable, anti-dérapante et, ce qui ne gâche rien, particulièrement confortable, la chaussure est devenue trendy dans les années 80, lors de l’essor du style preppy sur la côte est américaine.

Après presque deux décennies de gloire, le Dockside a souffert de plusieurs connotations pas tellement positives: chaussure de « mec de droite » bcbg lorsqu’elle s’intègre au total look petit pull marin sur les épaules, polo, bermuda, ou tout simplement complètement ringarde. Trop bord de mer, en somme. Il fallait, à la rigueur, être un rappeur pour pouvoir l’assumer avec coolitude.



Mais c’était sans compter les années 2020 et la confirmation de l’avènement du style old money, présent dès les années 2010. Pièces classiques et minimalistes, à l’opposé de l’ostentatoire des labels streetwear, l’old money style permet de montrer qu’on porte de beaux vêtements et accessoires – durables qui plus est – tout en arborant un branding plus que discret. La noblesse des matières et de la coupe doivent suffire à faire comprendre que le produit est tout sauf cheap. C’est le cardigan de papa… ou de Pharrell Williams. D’autres tendances actuelles « sporty and rich » comme le tenniscore ont également permis à la chaussure bateau de revenir en force.

C’est enfin Miuccia Prada qui place les Docksides sur les podiums pour la collection Miu Miu printemps-été 2024. Celles qu’on choisit cette saison seront en cuir, souvent marron, soit lisse soit daim, avec des semelles ton sur ton, blanches ou crantées. Le nec plus ultra: qu’elles aient l’air d’avoir vécu et qu’elles terminent un look hobo chic. On les préfèrera avec une patine donc, artificielle ou, dans l’idéal, naturelle. On les portera pieds nus ou avec des chaussettes, comme on a porté les mocassins cet hiver.



On pourra aussi se la jouer fine avec, comme chez Miu Miu, un total look blanc semelle incluse – quitte à renouer avec l’effet (faussement) bcbg du soulier -, ou encore en daim, pourquoi pas frangées façon Minnetonka.

Pas trop votre truc? On les choisit alors plus masculines comme chez Timberland, avec une semelle crantée façon godillot (Mephisto?), pour casser l’effet ballerine. Mais peu importe le modèle finalement, pourvu qu’on ait le twist qui permette, chez les hommes comme chez les femmes, de porter les Docksides avec cette pointe de nonchalance, évidemment… Et surtout pas en total look marin, malheureuse!

Notre sélection de chaussures bateau printemps-été 2025

Les moins chères

Chaussures bateau Chunky, H&M, 39,99 euros.

Les plus preppy



Mocassins à lacets épais en croute beige foncé, Jonak, 145 euros.

Les plus godillots



Chaussures Betlem, Bobbies, 195 euros.

Les plus hippie chic



Mocassins en suède délavé non doublé, Miu Miu, 770 euros.

Les plus parisiennes



Mocassins Caroline, Sézane, 160 euros.

Les plus confortables



Boat Moc (plusieurs coloris et modèles), Minnetonka, 110 euros.

Les plus crantées

Chaussure bateau Noreen pour femme en marron, Timberland, 200 euros. (Existe aussi en modèle homme).