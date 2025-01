David Lynch: ces films et séries cultes qui ont inspiré la mode

Ce jeudi 16 janvier, un géant du cinéma s’en est allé. David Lynch, cinéaste mais pas seulement, était un artiste protéiforme dont l’univers a largement influencé les créateurs de mode. La preuve en images avec ces défilés inspirés, reprenant scénographies graphiques, références sonores et vêtements phares de l’iconographie lynchienne.

« David Lynch est leur source d’inspiration du moment » écrivions-nous dans nos pages en 2014, à propos d’un show Kenzo collection Femme automne-hiver 14-15 dont le scénographe n’était autre que le réalisateur, disparu ce jeudi 16 janvier 2025 à l’âge de 78 ans. Carol Lim et Humberto Leon, le tandem à la direction artistique de Kenzo à l’époque, avaient demandé au cinéaste, metteur en scène, artiste et musicien de signer la scénographie, le décor et la musique de leur défilé.

L’univers étrange et fantasmagorique de Lynch – les décors et la musique (ou, devrait-on dire, le son), mais aussi les personnages, de Dorothy (fabuleuse Isabella Rossellini) à Betty, en passant par les héros de Twin Peaks et Dune – l’univers lynchien donc, n’a évidemment cessé d’inspirer toutes les disciplines, dont la mode. Qu’il s’agisse de la mise en scène, comme chez Kenzo en 2014 ou du stylisme lui-même.

Twin Peaks chez Undercover et MSGM

Dernière collection en date faisant la part belle au cinéaste mythique: Undercover, automne-hiver 2024-2025. Jun Takahashi, le designer du label japonais, y rend hommage à la série devenue aussi culte que son réalisateur, Twin Peaks. Pour les fans de la série, le nom de la collection, Wonderful and Strange, fait allusion à une citation de l’agent Dale Cooper « Je n’ai aucune idée d’où cela nous mènera, mais j’ai le sentiment que ce sera un endroit à la fois merveilleux et étrange. » Difficile de faire plus lynchien…

Et toujours pour les fans, Kyle MacLachlan himself (l’acteur qui incarne l’agent Dale Cooper) prend la pose pour présenter quelques pièces de la collection. Des pièces assez basiques, vestes en jean, parkas, bombers, pantalons… ornées des portraits des personnages de la série. Jusqu’au trench imitant celui de Cooper, sans doute le plus célèbre des trenchs de flics américains… Après Columbo bien sûr.



« Fire walk with me« … Quelques années avant Undercover, c’est Massimo Giorgetti qui reprend l’imagerie de Twin Peaks lors du défilé MSGM de l’automne-hiver 2017-2018. Des hiboux en sequin brodés, des forêts de pins imprimées, des éléments symboliques comme le feu ou l’électricité… La scénographie elle-même joue avec les motifs et couleurs des décors de la série. Le créateur, adolescent à l’époque de la diffusion de la série originelle, aurait avoué, en coulisses, son obsession pour Twin Peaks, notamment pour les personnages de Donnay Hayward et Audrey Horne.



Laura Dern chez Raf Simons

Pour sa collection automne-hiver 2019-2020, Raf Simons, grand fan de Lynch, s’empare d’un autre visage emblématique de la filmographie du cinéaste, celui de Laura Dern, actrice fétiche du réalisateur américain qui apparaît dans Blue Velvet, Sailor et Lula, Twin Peaks (le troisième volet de 2017) et Inland Empire. Des scènes de films dans lesquelles l’actrice apparaît sont apposées sur certaines pièces de la collection, comme ces trenchs léopard.

Le créateur a d’ailleurs rendu hommage à David Lynch dans un post Instagram, avec un « R.I.P My hero ».



Blue Velvet chez Comme des Garçons

En 2015, c’est une autre styliste japonaise, Rei Kawakubo pour Comme des Garçons qui, pour sa collection printemps-été 2016 met le film Blue Velvet à l’honneur. Le film, peut-être l’un des plus esthétiques de David Lynch – même s’il est difficile pour ne pas dire impossible de hiérarchiser ainsi les oeuvres du cinéaste – le film donc, avec sa colorimétrie particulière (le bleu mais pas seulement) semble décidément inspirer les plus grands créateurs de mode.

Intitulée Blue Witch, la collection présente des silhouettes fortes aux influences évidemment japonaises (avec la figure de la geisha) mêlées aux références au film, avec cette exubérante robe en velours bleu. Cerise sur le podium: les modèles défilent sur la cultissime et langoureuse musique du film, émouvant, selon la légende, les spectacteurs jusqu’aux larmes. « She wore blue velvet« …

Sailor et Lula et Lost Highway chez Khaite

Autre film culte (ils le sont tous!) du réalisateur qui a inspiré la mode: Sailor et Lula. La fameuse veste au motif python de Nicolas Cage alias Sailor, partenaire fou amoureux de Laura Dern dans le film, se retrouve dans les pièces présentées lors du défilé printemps-été 2023 de Khaite. La styliste du label, Catherine Holstein s’est amusée à revisiter l’imprimé sur des pièces aussi variées que blazers, trench-coats, jupes crayon et robes paysannes.

La créatrice reprend également les looks noir intégral de Laura Dern et Isabella Rossellini dans le film, mais aussi le look sexy très structuré de Patricia Arquette dans Lost Highway, avec des tops et jupes en cuir zippées. Fan un jour…

