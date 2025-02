Des randos aux catwalks: pourquoi le K-Way est indestructible

Depuis 60 ans, le K-Way garde les gens au sec en cas d’averse. Mais cela n’a pas empêché l’imperméable ultra-pratique d’atteindre les plus hautes sphères du monde de la mode. Une petite histoire derrière un grand design.

Nom: Le Vrai

Designer: K-Way

Première édition: 1965

Quand on pense à un imperméable mackintosh, on imagine automatiquement un K-Way. Tout comme Bic est synonyme de stylo à bille et Pampers de couches, K-Way est si réputé qu’il est utilisé comme nom générique, même pour les pièces d’autres marques. Le K-Way original, une veste en Nylon qui peut être enroulée pour former une pochette portable et qui possède une fermeture Eclair bleu-jaune-orange reconnaissable, a été inventé il y a exactement soixante ans par Léon-Claude Duhamel.

L’entrepreneur textile français était assis à une terrasse à Paris lorsqu’il a vu des passants détrempés s’abriter pour fuir une averse. C’est ainsi qu’il a eu cette idée simple mais, à l’époque, inédite: une veste légère et imperméable, aussi facile à transporter qu’un parapluie. Il a judicieusement baptisé sa création «En Cas de». Plus tard, une agence de publicité a suggéré de rendre le nom plus international. Elle a choisi le «K» inspiré du son «cas» en français, et ajouté Way qui symbolisait l’aventure et le progrès dans les sixties. Au fur et à mesure que la collection s’agrandissait, K-Way était rebaptisé Le Vrai.

La veste a évolué avec le temps. Les nouvelles versions, telles que Le Vrai Claude 1.0, 2.0 et 3.0, ont introduit des fonctionnalités supplémentaires, des fermetures Eclair doubles ou encore des matériaux déperlants plus performants.

Lorsque la société italienne BasicNet a repris la marque en 2004, K-Way a pris un nouvel élan. La veste de pluie compacte est devenue non seulement plus pratique, mais aussi plus tendance, grâce à des collaborations avec des marques de luxe telles que Fendi et Saint Laurent. Aujourd’hui, K-Way est plus branché que jamais, grâce à son propre défilé à la semaine de la mode de Milan, des magasins phares dans des villes comme Paris, Londres et Bruxelles, et des interprétations par de nombreux artistes qui seront présentées lors de l’expo itinérante Y/Our Life dès la fin du mois de février.

Le nouveau Le Vrai 4.0 Claude sera commercialisé à partir du mois de mars, au prix de 140 euros.