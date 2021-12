Entre la loi des séries et celle de l'offre et la demande, il n'y a qu'un pas que Netflix a choisi de franchir allègrement avec Emily in Paris. Alors que celle-ci s'apprête à faire son retour sur les écrans, le géant du streaming a d'ores et déjà annoncé que sa sortie s'accompagnerait du lancement d'une boutique en ligne où se procurer les tenues et accessoires portés par les personnages de la série.

Une décision nul doute influencée par la viralité des choix stylistiques de la première saison, Emily ayant tantôt été qualifiée de Carrie Bradshaw moderne, tantôt raillée pour sa conception pour le moins américaine d'une garde-robe spécial Ville lumière, mais n'ayant laissé personne indifférent. L'argument de vente imparable? C'est la costumière de la série Sex & the City, Patricia Field, qui est en charge des tenues arborées par cette version moderne de l'Américaine à Paris, et la sélection mise en vente dans l'e-shop aura donc été choisie par ses soins.

Disponible dès le 22 décembre, date de sortie de la saison 2.

