Au début des années 2000, l’artiste japonais Takashi Murakami a remis Louis Vuitton au goût du jour grâce à sa version colorée du monogramme LV. Et les sacs et autres accessoires cultes de cette collaboration s’offrent aujourd’hui un nouveau souffle.

Marc Jacobs, alors directeur de la création de Vuitton, a estimé en 2002 que les monogrammes de la marque avaient besoin d’être rafraîchis. L’intervention de Murakami a été aussi brillante que simple : il a insufflé au design 33 couleurs fraîches, en contraste frappant avec le brun et l’or traditionnels des accessoires de la vénérable maroquinerie française.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La première collaboration avec Murakami a été si populaire à l’époque que l’on dit que la collection représentait 10 pour cent des ventes de la marque. Cette collaboration est d’ailleurs considérée comme la première du genre, et a jeté les bases des nombreuses interactions entre la mode, l’art et la culture pop qui ont suivi.

Murakami x Vuitton, le retour

Le succès de la collection Monogram Multicolour a été suivi par plusieurs collections Murakami x Vuitton, dont Cherry Blossom (2003), Panda (2004), Cerises (2005), MOCA Hands (2007), Monogramouflage (2008) et Cosmic Blossom (2010). Et il n’y a pas que la maison de mode qui a surfé sur leur succès puisque Takashi Murakami, qui s’est fait connaître par ses champignons magiques dotés d’yeux et ses personnages de manga colorés, est devenu un artiste de renommée mondiale grâce à l’action de Vuitton.

Il n’est donc pas surprenant que l’artiste et le maroquinier allient à nouveau leurs forces pour une nouvelle collection comprenant pas moins de 200 accessoires, allant des rééditions exactes à de nouveaux sacs, foulards et même parfums, tous arborant le monogramme coloré.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La première partie de la collection est en vente dès maintenant, la deuxième suivra en mars et la troisième en mai.