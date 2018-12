En images : Kendall Jenner, mannequin le plus populaire et le mieux payé

Le classement est inchangé. L'Américaine Kendall Jenner conserve son titre de top la mieux rémunérée en 2018, selon un classement de Forbes. Elle cumule ainsi 22,5 millions de dollars (19,9 millions d'euros) de revenus annuels, loin devant ses consoeurs Karlie Kloss, Chrissy Teigen et Rosie Huntington-Whiteley, qui complètent le tableau. Il faut dire que la star de la télé-réalité additionne les contrats, entre autres avec Adidas, Estée Lauder ou Calvin Klein.

A noter que la belle reste également la mannequin la plus convoitée et sollicitée sur les réseaux sociaux. Selon le site Models.com, Kendall Jenner est suivie au total par pas moins de 143,5 millions de followers sur Instagram, Facebook et Twitter. De quoi largement devancer Gigi Hadid et ses 58,4 millions de followers. Il faut dire que la soeur de Kylie Jenner et Kim Kardashian a gagné plus de 17 millions d'abonnés ces douze derniers mois. Une large communauté qui devrait certainement lui permettre d'obtenir de nombreux autres contrats publicitaires, en 2019...

