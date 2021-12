En images: Le tapis rouge très pointu des British Fashion Awards 2021

Au lendemain du décès de Virgil Abloh (41 ans), figure centrale de la mode contemporaine, les acteurs de la sphère se sont retrouvés et recueillis autour de sa mémoire, pour remettre les récompenses annuelles qui saluent le travail des créateurs et promoteurs de la mode. Autant dire que ce raout offre l'un des tapis rouge les plus pointus du globe.

