Ester Manas (31 ans) et Balthazar Delepierre (30 ans)

Créateurs

Sous son nom, en duo avec Balthazar Delepierre, elle entend changer l’industrie de la mode où l’éthique servirait de boussole et tous les corps seraient invités et enfin respectés.

En 5 ans, votre parcours mode est fulgurant. Et l’année qui se termine vous a vu défiler à Paris, créer une collection avec Ganni et remporter le Prix Spécial de l’Andam. Quel sentiment ?

C’est une ascension sérieuse, intense mais pas assez rapide et stable à mon goût. La surmédiatisation donne envie que cela aille plus vite. Le prix de l’Andam, c’était mon rêve, cela m’a donné du baume au cœur et m’a apporté une certaine quiétude. On fait désormais partie d’un club, d’une famille qui est assez fermée parce qu’exclusive et qui rassure quand il y a des jours où ce n’est pas rassurant…

Avez-vous conscience qu’avoir accompli tout cela est impressionnant pour votre jeune âge ?

Je ne trouve plus que je suis jeune ! La jeunesse va de pair avec l’insouciance, cette belle qualité qui vous fait foncer sans réfléchir…. Je ne sais pas si j’ai grandi ou si ma marque m’a fait vieillir plus vite mais on a perdu de l’insouciance. Il y a donc un peu moins de naïveté mais heureusement qu’on l’a eue, c’est le plus beau des cadeaux que l’on s’est offert.

Et demain ?

On entre dans la phase 2 de notre marque. La phase 1, c’était proposer et marteler un ADN fort, on l’a fait en 4 collections, on s’est permis de prendre le temps et on en avait besoin et le monde qui nous observait et apprenait à nous connaître aussi. La suite, on y est, c’est de développer un vestiaire autour de cette signature : comment vit-on quand on est une fille Ester Manas, qu’a-t-on envie de porter et quand ? Il nous faut étoffer la proposition, l’assagir par endroit, l’exploser à d’autres. Et puis la phase 3 sera de revenir à une certaine naïveté, retrouver la spontanéité que l’on avait à nos débuts.

Lire aussi : La révolution Ester Manas, un duo bourré de créativité ultra-inclusif

Lire aussi: Ester Manas, créatrice de mode: « Je suis en amour absolu avec ce que je fais »



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

estermanas.com