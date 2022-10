Etienne Daho, icone de la pop française et fan de mode, lance ce lundi 10 octobre une collection de basiques unisexes avec la marque Saint James. La maison normande, réputée pour ses marinières, habillait déjà le chanteur sur la pochette de l’album La Notte, La Notte.

Avant la sortie très attendue de son douzième album en février prochain, Etienne Daho lance ce lundi 10 octobre une collection de pièces inspirées du vestiaire marin. La collection est baptisée Bleu comme Toi en clin d’oeil à l’un de ses plus grands tubes.

Le caban court rappelle les blousons de cuir de l’artiste

Une marinière devenue culte

Pour cette première incursion dans la mode en tant que styliste, Etienne Daho a choisi de s’allier avec la marque Saint James. Ce partenariat n’a rien de surprenant pour les fans du chanteur français. Sur la pochette de l’album mythique La Notte, La Notte, photographiée par Pierre et Gilles, en 1984, Daho portait déjà une marinière Saint James. Et le parallèle avec sa carrière ne s’arrête pas là.



Car les basiques unisexes qui composent la capsule portent tous également le nom d’un hit d’Etienne Daho. Parmi les pièces à haut potentiel de bestseller, on pointera notamment deux cabans. La version longue surnommée elle aussi Bleu comme Toi est portée par l’artiste sur son compte Instagram. L’autre caban plus court étiquetté La peau dure rappelle aussi la coupe des perfectos que l’on a longtemps vu sur les épaules du dandy de la pop.



Une envie de sortir des clous

« J’ai fait un legs de mes vêtements de scène au Musée Galliera, rappelle l’artiste dans le dossier de presse présentant la capsule. Cette fameuse marinière, dans laquelle je pose, figurait dans ce lot. Luc Lesénécal, qui dirige Saint James, a alors réalisé qu’il y avait un lien d’évidence entre la marque et moi. Il m’a proposé de créer une collection capsule. Je n’ai aucune expertise dans le domaine de la mode. Mais outre la curiosité et l’envie permanente de sortir des clous, j’ai la profonde conviction que lorsque la vie me propose un projet, c’est que je suis prêt pour le réaliser ».



Même si son style personnel témoigne d’un sens de la mode incontestable, Daho le reconnaît lui-même: il n’est pas styliste. Le vestiaire qu’il propose ici est un mélange de classiques intemporels de la marque et de ce que l’on peut trouver dans son dressing à lui. Une marinière, un caban, un pantalon marin, un bonnet, une écharpe… « Le tout repensé, retaillé et revisité selon mes envies grâce au soutien attentif des équipes de Saint James », insiste-t-il.

Un pull marin tout doux

Le souvenir du pull qui gratte

A propos de l’inévitable pull marin que l’on retrouve bien sûr dans la capsule, il confiait d’ailleurs au magazine français Madame Figaro que « l’on a toujours envie d’en racheter un. Parce qu’il évoque cette sensation de chaud, de confort. Et puis, finalement, neuf, on trouve qu’il serre trop le cou, qu’il est trop long, qu’il pique… Résultat, on remet l’ancien qu’on a depuis vingt ans dans son armoire. Voilà ce que j’ai essayé de créer : des modèles déjà familiers, doux, qu’on porte tout le temps parce qu’ils nous vont parfaitement ».

La collection comprend aussi des petits accessoires

Entre Etienne Daho et la mode, l’histoire d’amour n’en finit pas de se réinventer. Dès le début de sa carrière, l’interprète de Week-end à Rome, a fait montre d’un sens du style hors pair, souvent immortalisé sur les pochettes de ses albums. On l’a vu enfiler les blousons de cuir du belge Xavier Delcour, des vestes Lanvin et des looks pensés tout spécialement pour lui par Hedi Slimane, le créateur star devenu son ami.

Des proches pour égéries

Pour Daho, « les tenues de scène sont des compagnons de route et des armures dans lesquelles on se glisse pour devenir l’Autre », confiait-il au moment de faire don d’une partie de son vestiaire au musée Galliera. Elles sont chargées de toutes les énergies et émotions. Le trac, l’impatience de monter sur scène, les joies du partage et le Grand Amour incomparable. Celui que l’on reçoit et celui que l’on donne ».

Calypso Valois a pris la pause

Pour incarner sa collection, à défaut de prendre la pause lui-même, Etienne Daho n’a pas voulu faire appel à des modèles professionnels. Ce sont donc ses proches que l’on voit sur les images qu’il a prises lui-même. Parmi eux, on reconnaît notamment Calypso Valois, la fille de Jacno et d’Elli Medeiros, amie de longue date de Daho qu’elle a même parfois retrouvé sur sur scène.

La collection sera disponible dans les boutiques Saint James et sur l’eshop de la marque dès le 10 octobre 2022.