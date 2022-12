Fashion folie: retour sur les moments mode les plus marquants de 2022

Quel a été l’événement mode le plus marquant de l’année ? Coperni et sa robe en spray, Kim Kardashian métamorphosée en Marilyn Monroe, ou Barbie affublée du titre d’influenceuse mode… Personnalités, créateurs, et autres acteurs de la mode n’ont pas été avares en moments mémorables en 2022, mais certains resteront (forcément) ancrés dans les mémoires. Les voici.

Année de reprise après deux ans rythmés par la pandémie, 2022 aura eu son lot d’événements marquants dans le secteur de la mode. Outre les tendances, qui se succèdent désormais à vitesse grand V au rythme des lubies des réseaux sociaux, nombreuses sont les personnalités et les maisons qui ont marqué les esprits cette année, positivement ou non, à coups d’idées farfelues, d’initiatives engagées, ou de créations totalement inattendues.

Kim Kardashian, une sortie controversée

Passer une année entière sans entendre parler de Kim Kardashian relèverait sans doute du miracle, mais force est de constater que la business woman parvient toujours à surprendre. La preuve lors du dernier Met Gala, orchestré en mai 2022, lors duquel la star de téléréalité a fait mouche sur le tapis rouge arborant une robe historique ayant été portée par Marilyn Monroe lors de son non moins célèbre « Happy Birthday Mr. President » en 1962.

Kim Kardashian dans la robe mythique de Marilyn Monroe, au gala du Met 2022

Résultat, Kim Kardashian s’est retrouvée sous le feu des critiques, que ce soit en raison de la perte de poids fulgurante qui lui a permis de rentrer dans la robe, ou pour avoir pris le risque de détériorer une création historique.

Reste que ce moment a fait couler beaucoup d’encre, et a également engendré des mouvements plus positifs, à commencer par un regain d’intérêt – avait-il vraiment disparu ? – pour l’actrice hollywoodienne, ou pour la mise en lumière de celui qui est à l’origine de la robe, le couturier Bob Mackie.

D’après le moteur de recherche de mode mondial Lyst*, qui s’est basé sur les données de ses 200 millions d’utilisateurs, l’intérêt de recherche pour Bob Mackie a bondi de 456% dans les deux semaines qui ont suivi le Met Gala, témoignant de l’impact de cette apparition publique.

Barbie, influenceuse de premier plan

On connait l’influence de la plus célèbre des poupées sur les enfants, mais 2022 a montré que son aura traverse (largement) les générations. La tendance ‘Barbiecore‘, directement inspirée de l’icône de la pop culture, se révèle être l’un des phénomènes mode de l’année. Chose que l’on doit en partie à la sortie de plusieurs trailers du film « Barbie », porté par Margot Robbie et Ryan Gosling, dont la sortie est attendue en juillet 2023, et qui a fait émerger un engouement totalement inattendu pour la couleur rose, des podiums à la rue. Après la diffusion des photos de Margot Robbie, les recherches pour les créations teintées de rose ont grimpé de 416% sur Lyst.

Mais il ne s’agit pas de l’unique tendance de l’année – il faut dire qu’elles se succèdent désormais aussi vite qu’elles ne disparaissent. A en croire le moteur de recherche mondial, l’esthétique « Weird Girl » – comprendre « Fille Bizarre » – a également fait des émules, mais cette fois essentiellement sur TikTok. Véritable melting-pot stylistique, elle se traduit par le fait de porter absolument tout, sauf ce qui est tendance… Une esthétique à contre-courant qui peut se caractériser par une absence totale de style – ou au contraire par un style unique et affirmé.

Coperni et Patagonia sur le toit de la mode

Si l’année 2022 a été rythmée par les traditionnels défilés, collaborations mode, et autres créations excentriques, qui continuent de passionner le public, deux maisons se sont distinguées au fil des mois avec des initiatives remarquables. C’est le cas de Coperni qui, en pleine Fashion Week de Paris, a clôturé son défilé avec une robe spectaculaire qui a fait le tour de la toile en quelques minutes seulement. Le duo à la tête de la maison, Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant, a tout simplement aspergé Bella Hadid d’un spray qui, au contact de la peau, s’est métamorphosé en tissu. Une prouesse devenue virale qui a fait bondir l’intérêt de recherche pour la marque de mode de 3.000% dans les jours qui ont suivi le show.



Dans un autre registre, Patagonia s’est également distingué cette année, via son fondateur Yvon Chouinard, qui a en quelque sorte fait don de sa société évaluée à 3 milliards de dollars à Dame Nature.

Il a plus précisément fait le choix de transférer l’intégralité de ses parts à un trust choisi pour faire respecter ses valeurs, ainsi qu’à une association entièrement dédiée à la cause environnementale. Une décision qui lui a valu les faveurs du public, et permis de prouver que la mode pouvait bel et bien se montrer (plus) vertueuse.