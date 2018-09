L'Hardcore couture de Marine Serre, manifeste radical

Elle a convié le soleil et ses invités sur une passerelle de bois qui longe d'un côté les Jardins d'Eole, de l'autre, les voies de chemin de fer qui finissent par aboutir plus loin à la gare de l'Est. C'est que, en ce matin clair du deuxième jour de la Fashion Week parisienne, Marine Serre présente sa deuxième collection officielle. Car la jeune créatrice française, 26 ans, formée à La Cambre Mode(s) et couronnée du prix LVMH 2017 est entrée dans la lumièr...