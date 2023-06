La fashion week Homme à Paris, confidentielle et focalisée sur les débuts de Pharrell Williams chez Louis Vuitton

Avec sa première collection pour Louis Vuitton, l’artiste touche-à-tout Pharrell Williams, connu pour son tube planétaire Happy, lance mardi la Fashion week à Paris avec le défilé le plus attendu de l’année.

En guise d’annonce, il a publié en ligne une photo de lui devant le musée d’Orsay, sur lequel est accroché un gigantesque panneau montrant Rihanna, enceinte, porter des sacs colorés avec le logo LV.

« C’est du jamais vu pour une marque de ce niveau-là, arriver avec une première campagne pour les collections homme avec une femme. (…) Il nous donne un avant-goût » de sa vision, a déclaré à l’AFP Pierre Alexandre M’Pelé, directeur éditorial de GQ France.

La star de 50 ans au look d’adolescent a déjà collaboré par le passé avec des grandes marques dont Chanel… et Louis Vuitton, mais a la lourde tâche de succéder à Virgil Abloh, brutalement décédé en novembre 2021, devenu star des millenials pour avoir habilement marié luxe et streetwear.

Le premier défilé de « Pharrell » ouvre la semaine du prêt-à-porter, traditionnellement réservé à la jeune création, et devrait attirer quantité de célébrités, à commencer par les très nombreuses égéries de la marque dont l’actrice Zendaya (Dune, la série Euphoria).

Musicien, DJ, producteur, styliste qui collabore aussi bien avec l’artiste Takashi Murakami qu’avec le rappeur Jay-Z, Pharrell Williams « est une star de la culture populaire » avec une « cohorte d’admirateurs de tous les âges », résume pour l’AFP Alexandre Samson, responsable des départements haute couture et création contemporaine au Palais Galliera.

Le PDG du LVMH, Bernard Arnault, qui a vu les premières ébauches de la collection, a dit que cela avait « l’air très, très intéressant ».

« C’est une des collections les plus attendues de la Fashion week et un moment très marquant pour l’histoire de la mode », estime Alexandre Samson. Il anticipe quelque chose « d’extrêmement séduisant et joyeux, très design et facilement identifiable pour tout le monde ».

– « Caméléon » –

Pharrell Williams incarne « la pluralité, la transversalité. C’est quelqu’un d’extrêmement talentueux. Il est une sorte de caméléon, une égérie avec d’autres qualités qui étaient demandées au directeur artistique avant », souligne pour la part Pascaline Wilhelm, consultante mode et textile.

Son profil atypique et toutes les célébrités qu’il amènera dans son sillon donnent encore plus d’envergure à la Fashion week masculine, qui vole presque la vedette à la semaine du prêt-à-porter féminin.

« L’évolution de la mode homme, qui a mis des années à trouver un terrain d’expression, est plus visible que celle de la mode féminine. Le questionnement sur le genre, la masculinité et la féminité lui permet aujourd’hui d’avoir des expressions beaucoup plus créatives sans être caricaturales », note Pascaline Wilhelm.

Pharrell Williams, mais pas seulement

L’un des créateurs à suivre incarnant ces valeurs est le Français d’origine turque Burc Akyol, qui intègre le calendrier officiel avec sa marque éponyme créée en 2018.

Diplômé de l’Institut français de la mode et formé auprès de John Galliano chez Dior et Nicolas Ghesquière chez Balenciaga, il a séduit Cate Blanchett et Cardi B avec son élégance sensuelle pour hommes et femmes. Son défilé aura lieu mardi, avant celui de Pharrell Williams.

« Il y a plusieurs talents à Paris qui s’inscrivent dans cette idée de la mode non genrée. De toute façon, les vêtements n’ont pas de genre. Il y a quelques siècles, les hommes portaient des jupes et des hauts talons », souligne Pierre Alexandre M’Pelé.

Saint Laurent et Celine sont les deux grands absents de cette Semaine de la mode.

A l’exception de la dernière Fashion week homme où le défilé a eu lieu à Paris, Anthony Vaccarello, directeur artistique de Saint Laurent, a toujours délocalisé la présentation de ses collections masculines. Le dernier défilé a eu lieu lundi à Berlin après New York, Malibu, Venise ou Marrakech.

Hedi Slimane, considéré comme l’un des créateurs les plus influents de la mode masculine, présente lui aussi ses collections en dehors du calendrier officiel. Son prochain défilé aura lieu le 3 juillet à Paris.